獨／「歐金獅欠錢還錢」字條貼滿鶯歌 驚動調查局追查

新北鶯歌今被民眾發現大街小巷貼滿歐金獅欠錢還錢字條，驚動調查局追查，也讓民眾議論紛紛，歐金獅本人對此則表示，沒有這回事，誤會一場。

歐金獅曾在2006至2014年擔任過台北縣及新北市議員8年，選區皆在土城、樹林、三峽、鶯歌，之後離開政壇，但在鶯歌區仍屬活躍。今鶯歌大街小巷被貼上歐金獅欠錢還錢字樣，引發民眾議論紛紛，就連當地調查局都正在追查發生何事。

鶯歌鳳鳴昭和園老闆娘曾淑芳表示，歐金獅退位以後，仍然在鶯歌努力經營、幫助民眾解決問題，今天鶯歌區被貼上歐金獅欠債還錢的紙條，是被有心人士惡意重傷，認為歐金獅能力相當充沛，不可能欠錢不還。