虐殺5貓火烤、淋燙…檢察官求刑9年2月 法院判決出爐

男子趙育慶涉嫌以淋燙水、火烤虐殺5隻貓咪，同居的莊姓女友報警，趙劣行曝光，檢察官依違反動物保護法起訴趙，趙覓保無著羈押迄今；法院開庭，檢察官建請對趙判處9年2月以上有期徒刑，台北地院審理，今判趙5罪有罪。

法官針對趙虐殺5隻貓的犯行，論處趙5條罪狀，包括1個1年9月有期徒刑、3個1年10月有期徒刑、1個1年11月有期徒刑，未訂應執行刑。本案可上訴。

檢察官求刑理由指出，趙育慶涉犯5罪，就每罪具體求刑1年10月，並建請法院判趙9年2月以上的有期徒刑，如此才能彰顯司法對動物生命法益的重視和保護，並讓趙為自己的罪行負責任。

趙育慶有毒品、家暴、性侵等多項前科，2023年5、6月透過社群媒體認識莊姓女子，約莊女同年11月在台北見面，雙方見面3天就同居，趙之後開口向莊女要求協助領養貓隻，請莊女向動保與各領養社團登記領養。

檢察官偵辦時，莊姓女子稱，趙育慶多次威脅她出面領養貓咪，不僅會用熱水燙貓、拿蓮蓬頭攻擊貓，還會對貓隻噴灑殺蟲劑後，再點火燒烤貓的身體，莊女說，被趙虐死的5具貓屍體無完膚，經獸醫解剖認定，5隻貓生前都遭嚴重虐待與長期飢餓，檢方將趙起訴。