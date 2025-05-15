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虐殺5貓火烤、淋燙…檢察官求刑9年2月 法院判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子趙育慶涉嫌以淋燙水、火烤虐殺5隻貓咪，同居的莊姓女友報警，趙劣行曝光，檢察官依違反動物保護法起訴趙，趙覓保無著羈押迄今；法院開庭，檢察官建請對趙判處9年2月以上有期徒刑，台北地院審理，今判趙5罪有罪。

法官針對趙虐殺5隻貓的犯行，論處趙5條罪狀，包括1個1年9月有期徒刑、3個1年10月有期徒刑、1個1年11月有期徒刑，未訂應執行刑。本案可上訴。

檢察官求刑理由指出，趙育慶涉犯5罪，就每罪具體求刑1年10月，並建請法院判趙9年2月以上的有期徒刑，如此才能彰顯司法對動物生命法益的重視和保護，並讓趙為自己的罪行負責任。

趙育慶有毒品、家暴、性侵等多項前科，2023年5、6月透過社群媒體認識莊姓女子，約莊女同年11月在台北見面，雙方見面3天就同居，趙之後開口向莊女要求協助領養貓隻，請莊女向動保與各領養社團登記領養。

檢察官偵辦時，莊姓女子稱，趙育慶多次威脅她出面領養貓咪，不僅會用熱水燙貓、拿蓮蓬頭攻擊貓，還會對貓隻噴灑殺蟲劑後，再點火燒烤貓的身體，莊女說，被趙虐死的5具貓屍體無完膚，經獸醫解剖認定，5隻貓生前都遭嚴重虐待與長期飢餓，檢方將趙起訴。

法院審理1年，先後3次開庭，趙辯稱因燒螞蟻洞才不小心燒到貓、自認養貓知識不足，但否認脅迫女友認養等，不過，法官檢視檢方蒐證照證物，當庭訓斥趙虐貓的手段極殘忍，並譴責趙虐貓還要持續領養的行徑「你簡直太誇張」。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

檢察官 認養 貓咪

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