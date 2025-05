爆料兒在台中幼兒園遭不當對待 園方告她索50萬元「封口費」

台中市一所幼兒園女家長向媒體投訴,指就讀中班的幼兒遭大班生從後拉扯衣服、勒頸,致衣服後背上的標籤斷了,兒子也因此被勒的痛大哭,還跪在地上,但教保員卻似視若無睹。被指控的幼兒園認為家長放話不實,還要索取50萬元「封口費」,中午向警方提告她涉嫌妨害名譽以及恐嚇取財,警方將約談女家長進一步說明。

這名女家長曾是該幼兒園的老師,她在臉書上說,孩子當晚回到家後,說想要她給他緊緊的抱抱,她問兒子為什麼。兒子說學校老師不理他、不相信他,也哭著跟她說事發的經過,他講的非常仔細,她不知道是否因為這件事情,讓他真的非常受創,連睡覺都做惡夢,一直喊「No」或者「I don’t want to go to school」。

女家長表示,幼兒園多次在公告中發表與我本人陳述不符的內容,甚至多次出現疑似刻意引導輿論之字眼,已使原本單純希望校方正視處理失當的訴求,逐步演變為她個人與校方之間的對立局面。

她強調,她最初的質疑點以及需要校方給出回應僅是針對以下幾點:

1. 老師未能即時處理孩子在校的異常狀況。

2. 多起事件發生後,學校未主動通知家長,缺乏基本溝通。

3. 為何孩子在園內遭遇不平等對待。

4. 校方理應公開道歉,並列出實際改善方案及承諾未來對待所有孩童應一致且公平。

幼兒園今聲明說,事發至今已滿2個多月,曾數度與家長溝通,並針對家長關切事項安排面談、說明、行政協助與建議方案…均有協助家長,並將相關資料、處理紀錄呈報台中市教育局,後續調查,是否違法等,應由公正的第三方主持,校方絕不推諉,絕無漠視和霸凌。

園方說,整起事件屬孩子之間互動,學校均根據家長訴求處理,並已通報台中市教育局,依照規定進行處理與輔導,並持續提供學生適當支持與關懷。同時該班教師也在3月5日事發3天內向家長致歉,疑似與孩子有衝突的學生也寫卡片致歉,且家長願意補償衣物損失。