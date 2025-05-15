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爆料兒在台中幼兒園遭不當對待 園方告她索50萬元「封口費」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一所幼兒園女家長向媒體投訴，指就讀中班的幼兒遭大班生從後拉扯衣服、勒頸，致衣服後背上的標籤斷了，兒子也因此被勒的痛大哭，還跪在地上，但教保員卻似視若無睹。被指控的幼兒園認為家長放話不實，還要索取50萬元「封口費」，中午向警方提告她涉嫌妨害名譽以及恐嚇取財，警方將約談女家長進一步說明。

這名女家長曾是該幼兒園的老師，她在臉書上說，孩子當晚回到家後，說想要她給他緊緊的抱抱，她問兒子為什麼。兒子說學校老師不理他、不相信他，也哭著跟她說事發的經過，他講的非常仔細，她不知道是否因為這件事情，讓他真的非常受創，連睡覺都做惡夢，一直喊「No」或者「I don’t want to go to school」。

女家長表示，幼兒園多次在公告中發表與我本人陳述不符的內容，甚至多次出現疑似刻意引導輿論之字眼，已使原本單純希望校方正視處理失當的訴求，逐步演變為她個人與校方之間的對立局面。

她強調，她最初的質疑點以及需要校方給出回應僅是針對以下幾點：

1. 老師未能即時處理孩子在校的異常狀況。

2. 多起事件發生後，學校未主動通知家長，缺乏基本溝通。

3. 為何孩子在園內遭遇不平等對待。

4. 校方理應公開道歉，並列出實際改善方案及承諾未來對待所有孩童應一致且公平。

幼兒園今聲明說，事發至今已滿2個多月，曾數度與家長溝通，並針對家長關切事項安排面談、說明、行政協助與建議方案…均有協助家長，並將相關資料、處理紀錄呈報台中市教育局，後續調查，是否違法等，應由公正的第三方主持，校方絕不推諉，絕無漠視和霸凌。

園方說，整起事件屬孩子之間互動，學校均根據家長訴求處理，並已通報台中市教育局，依照規定進行處理與輔導，並持續提供學生適當支持與關懷。同時該班教師也在3月5日事發3天內向家長致歉，疑似與孩子有衝突的學生也寫卡片致歉，且家長願意補償衣物損失。

園方說，遺憾的是，孩子之間已彼此諒解，但家長仍不滿意校方處置，屢次透過社群媒體誤導大眾視聽。家長13日出面與校方最終面談，欲退回事發至今3月至5月的費用，雖然孩子持續上課，但校方希望事件圓滿結束，願意「以個案處理」退款，且需簽切結書，但家長拒絕簽署，並明確要求50萬元封口費，因學校無法接受而破局。家長現場提交休學申請書，校方僅退還未就讀期間費用。

幼兒園示意圖。圖／AI生成
幼兒園示意圖。圖／AI生成

台中市 幼兒園

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