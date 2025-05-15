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獨／台鐵破紀錄拾獲400萬案 警查移工金流…已報檢察官指揮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍移工胡姓男子本月7日晚間搭台鐵區間車，遺落裝400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；鐵路警察查出該筆錢非從銀行領出，訪談胡男等5人後，因胡原稱要給無親戚關係的「姊夫」發薪水用，後又改口自己在越南買地借款後集資還款用，因說詞兜不攏，警方為查金流，已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

根據台鐵與鐵路警察調查，胡姓男子前晚搭乘3258次區間車時，不慎將裝滿現金的提袋遺忘在車上，等到發現時人已下車，緊急返回台南站服務台求助。台鐵人員接獲協尋後，立即通報列車長沿途搜尋，果然在第2車廂南端發現與描述相符的黑色手提袋，裡面有著滿滿現鈔，都是舊鈔。

第一時間，胡男和暱稱「姊夫」的男子，一起到台鐵欲領取遺失被拾獲的400萬鉅款，兩人向台鐵聲稱，400萬現金是交給姊夫發薪水用，其中350萬是胡男存款，50萬則是親友借貸，鐵路警察局高雄分局介入調查後，發現疑點重重。

不僅總計400萬的鉅款的一綑綑千元現鈔僅用橡皮筋綑綁，非銀行提領，和胡男一起領取400萬鉅款的「姊夫」，經警方訪談後，向移民署查證，這名所謂的「姊夫」和胡男毫無親戚關係；警方為釐清案情，上周陸續約談胡男、「姊夫」、雇主及胡男友人共約5人了解。

據了解，胡男改稱因先前向他人借錢在越南買土地不動產，並拿出購買土地證明，指這些年先借錢買地，後來台工作累積多年積蓄加部分友人借款湊齊後一次還錢，不小心將裝錢袋子遺落在台鐵列車上，但說詞和湊錢的細節卻兜不攏。

由於大筆金額若非從銀行提領、匯款，恐涉及地下匯兌，而胡男等人說詞看來資金往來借貸均以現金處理，為查證細節、金錢來源、集資籌款的時間點以及金流去向，警方日前已報請台南地檢署檢察官指揮，以釐清這筆400萬鉅款是否為犯罪所得，若釐清後，並無不法才會發還給胡男。

越南籍移工胡姓男子7日晚間搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；鐵路警察正釐清該筆鉅款的來源。圖／鐵路警察高雄分局提供
越南籍移工胡姓男子7日晚間搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；鐵路警察正釐清該筆鉅款的來源。圖／鐵路警察高雄分局提供
越南籍胡姓移工5月7日晚間在台鐵區間車上遺留手提袋，內有400萬元台幣，均用橡皮筋捆綁；警方仍在釐清移工說詞。圖／翻攝自臉書「湯瑪士的日常」
越南籍胡姓移工5月7日晚間在台鐵區間車上遺留手提袋，內有400萬元台幣，均用橡皮筋捆綁；警方仍在釐清移工說詞。圖／翻攝自臉書「湯瑪士的日常」

台鐵 警察

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