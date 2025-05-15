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大法庭詐騙犯裁定 檢察官：很灰心法官成周處三害之一

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

最高法院大法庭昨統一法律見解，裁定詐騙被告認罪並繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，若沒犯罪所得，自白就符合減刑規定；基層檢察官痛批白痴大法官，直言「真的很灰心」，前端努力的打詐、後端法官很努力的阻詐（阻礙打詐），更認為法官就是周處三害之一。

最高法院大法庭統一法律見解，裁定詐騙被告認罪並繳回實際取得酬勞即可減刑，但有4名大法庭成員不贊同而提出不同意見書。法務部也表示，裁定結果與立法目的違背，深表遺憾；為避免個案引用最高法院刑事大法庭見解，造成不當減刑結果，將盡速啟動修法作業。

一名資深基層檢察官今天指出，詐騙犯認罪繳回「酬勞」就可減刑，問題是詐騙犯有沒有獲得酬勞都是看他的片面供述，每個被逮車手都會辯稱「我還沒有領到酬勞」、「今天是我第一天工作就被逮捕了」。

檢察官表示，詐欺犯罪危害防治條例修法意旨，是希望重判這些詐欺犯，讓台灣早日擺脫詐欺王國的辱稱，結果從去年8月施行後，只發現這個專法幫人權法官們打開了一扇窗，就是拼命的依法幫詐欺犯減刑。

但法律明文規定加重的部分，法官就會說難以認定車手與詐欺集團間有犯意聯絡，因為車手不知道詐欺集團以何方式詐騙被害人；檢察官直指，法官是在侮辱自己的智商吧，在辦案實務中，端看被羈押的車手，就能體會吸星大法，源源不絕的案件被告吸進來。

這名檢察官痛批，白癡大法官在大法庭的裁定根本是豬隊友，讓其再次肯定法官就是周處三害之一的理論；檢察官直言，最近偵辦詐欺案件真的很灰心，前端努力的打詐、後端法官很努力的阻詐（阻礙打詐），總有不如歸去之感。

另外，政府承諾的3％加薪，從1月已經遲延給付到現在，說好的5月會給付也還沒有，微薄的打詐加班費時有時無，一堆政客忙著政治鬥爭，司法單位忙著幫忙政治辦案；檢察官直言，光是自己服務的地檢署，今年已經有多人離職。

檢察官認為，目前台灣首要之務還是「打詐」，政治人物首要之務是搞好「民生經濟」，因為大多數人民不會管誰當總統、行政院長，人民在意的是吃飽喝足、平安喜樂。

最高法院大法庭昨統一法律見解，裁定詐騙被告認罪並繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，若沒犯罪所得，自白就符合減刑規定。本報資料照片
最高法院大法庭昨統一法律見解，裁定詐騙被告認罪並繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，若沒犯罪所得，自白就符合減刑規定。本報資料照片

打詐 檢察官 詐欺

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