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新竹父被兒毆打致腦震盪 法官判家暴兒6月徒刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹楊姓男子在前年10月凌晨於自家車庫，因不明原因，持不明利器毆打及攻擊父親的頭部，導致楊父頭部外傷併腦震盪、臉部多處撕裂傷約6公分等，楊父氣得報警並送醫治療，新竹地方法院依傷害直系血親尊親屬罪，處有期徒刑6月。

楊父在訊時表示，當天下樓時聽到後面有腳步聲，轉頭看發現是兒子，兒子雙手套上手指虎毆打約40秒，一直攻擊他頭部，前面幾下都被他用雙手擋住，之後兒子倒退衝過來，更大力的攻擊頭部好幾下，導致頭部外傷併腦震盪，臉部多處撕裂傷共6公分，額頭總共縫了18針，牙齦擦挫傷等傷害。他當下跟兒子說已報警，兒子就跑走了。

對此，楊男則矢口否認有何傷害直系血親尊親屬犯行，辯稱：我不記得、我不清楚等。法官依當天警方到場了解，警詢及偵訊時證述，以及經救護車送醫治療與家庭暴力事件驗傷診斷書等，認為楊父所言屬實，兒子空言否認，當無可採。

法官審酌，楊男身為兒子，無故即持不明利器對父親施以傷害行為，致楊父受有前述傷勢，是其所為實應加以非難；另參酌其犯罪動機、手段、情節、目的、所生危害情形、犯後否認犯行，亦未與楊父達成和解或賠償損害，態度難謂良好，依傷害直系血親尊親屬罪，處有期徒刑6月。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

家庭暴力 家暴 新竹

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