新竹尖石原民獵槍打爆鄰居頭判12年 家屬悲：胞弟慘死

新竹縣尖石鄉黃姓男子在去年4月與鄰居徐男發生口角，竟一時氣不過返家取出獵槍，朝徐男頭部射擊，當場爆頭貫穿死亡，新竹地院依殺人罪判刑12年；並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

法官調查，黃男是山地原住民，106年2月間某日，以1萬2千元代價，購得由金屬擊發機構、木質槍托及已貫通之金屬槍管組合而成，擊發功能正常，可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈（作為發射動力），用以發射彈丸使用，具有殺傷力槍枝1支作為狩獵活動之用。

法官調查，黃世禮為去年4月12日凌晨1時37分許，黃男在徐男住處外，因與徐發生口角，竟仍偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活價值內涵，持槍朝徐頭部射擊，造成右額部單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷當場死亡。黃男隨即攜帶槍枝返回住處，拆解後棄置於住處前草叢及圍牆邊。

4月審理庭時，黃男在庭上向家屬致歉，表示對不起家人，我做錯事了。而徐男姊姊則回應，「對不起也挽回不了弟弟的命，我無法原諒你」，她痛哭喊著「每次返家，就想起弟弟慘死模樣」，另一名胞姊更更在事發後，長年將窗戶封起來，燈也不敢關。