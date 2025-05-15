張靜擔任彭文正論文案律師 拍桌罵法官「混蛋」罰8千定讞

律師張靜曾在「綠絲美髮美體沙龍」店裝監視器竊錄女客人身體隱私，擔任通緝犯彭文正提的「請求確認博士論文不存在」訴訟案律師時，不滿台北地院張姓女法官的訴訟指揮，當場拍桌斥罵「哪有這種混蛋的法官」。張又對記者說「簡直是混蛋的法官，無恥，法官都這麼無恥」，台灣高等法院依公然侮辱罪判張罰金8千元定讞。

張靜因登記為「綠絲美髮美體沙龍」負責人，涉嫌於按摩室內裝監視器，在未告知消費者情況下竊錄按摩過程，8名被害者出面指控，台東地檢署2022年3月將張靜和經營的黃姓女友人依妨害秘密罪、違反個人資料保護法提起公訴。台東地方法院2024年8月28日依違反個資法判張靜和黃女10月徒刑，案件現由花蓮高分院審理中。

張靜擔任通緝犯彭文正提的「請求確認博士論文不存在」訴訟案律師，於2022年11月30日下午開庭時，因不滿張姓女法官對言詞辯論的指揮及於審理後諭知言詞辯論終結，同日下午4點58分許在女法官還未退庭時，當場拍打訴訟代理人席位桌面，斥稱「哪有這種混蛋的法官」。接著他又在法庭內、北院2樓法庭走廊、1樓法警室前接受媒體採訪，繼續罵「混蛋簡直是」、「司法墮落」、「簡直是混蛋的法官，無恥，法官都這麼無恥」、「哪有這種無恥的法官，不要臉的法官」、「混蛋」、「混蛋，我只能說，這種法官，完全違反言詞審理主義、公開審理主義、直接審理主義，三大主義都被她弄髒了，混蛋」。

張姓女法官認為人格及社會評價減損而提告，台北地檢署偵結後起訴。張靜坦承有說過這些話，但否認公然侮辱，辯稱當天沒有提到張姓女法官的全名，他斥責罵的都是「法官的行為」，不是個人的行為。

高院審理後，確認張靜罵的對象就是女法官，而這些貶抑性言詞，已超過一般人可忍受的範圍，且無益公共事務思辯。高院認為告訴人的名譽權應優先於表意人的言論自由而受保障，張靜所為構成公然侮辱罪。