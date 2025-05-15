前氣象局佐技承辦麥克風採購案放水 讓不具資格業者得標遭起訴

前中央氣象局（現已改制為中央氣象署）秘書室技佐徐劍虹2021年辦理「國際會議廳桌上型麥克風系統汰換標案」採購案時，涉嫌使資格不符的驛博公司進入比價程序、最終得標，又讓其順利驗收取得工程款。台北地檢署偵結依偽造文書、違反政府採購法分別起訴徐及業者等4人。

起訴指出，徐時任氣象局總務第一科徐姓技佐，2021年辦理「國際會議廳桌上型麥克風系統汰換標案」採購案，奇典負責人陳男找驛博公司廖姓負責人等2人配合投標、遞送標單，但陳男將投標總價197萬餘元誤繕179萬餘元，驛博以次低標258萬9400元得標，驛博私下轉標案給陳施作後取得契約款。

檢方查出，徐負責開標程序中審查投標文件，明知驛博未檢附全數位檢驗報告，以奇典公司相同文件為依據，讓驛博順利進入價格比價程序，最終以次低標得標；又採購案要求會議廳麥克風配置「環狀迴路」驛博實際施作放射狀串接配置，規格不符，徐涉不實勾選確認並填建議驗收日期，呈給不知情的組長續行驗收作業，使採購案驗收完成。