台南佃西重劃案開庭 地政士作證「里長不是買方」

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被起訴，一審以郭、高分別判刑13年、9年，檢辯均上訴二審，二審今開庭審理，傳喚林姓地政士釐清當時討論購買抵費地過程，她說，細節都還沒談，後來不了了之。

台南高分院合議庭上午開庭審理，郭信良否認犯行，高進見僅認教唆偽證罪部分，否認貪汙犯行。

合議庭傳喚當初代辦本案爭議抵費地磋商事宜的林姓地政士，指當時受吳姓男子所託，帶她前往高進見里長辦公室與重劃公司廠商廖堅志見面。檢辯均出示其line對話紀錄，詢問林女有關購買抵費地過程，林女說，當時僅確認買賣意向而已，細節都還沒談。

林女表示，重劃公司有傳官版空白買賣契約書給她，對方提供地籍圖，包括地號及位置圖，每坪約7萬多元，她為確保吳的權益，有修改其支付款項，確認付款方式能如何安全過戶吳，但對口單位一直未確認，還指因地主有分配異議，待公告完成確定面積後簽約。

她指出，經詢問吳之後，認為重劃公司很多藉口拖延，一直不確認合約內容，吳就說那麼就不要買了，最後不了了之，她也沒有收取相關費用。經法官詢問，她強調，買方只有吳而已，也沒有聽說吳是否與他人合資，「里長不是買方」。