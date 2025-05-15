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抗告失敗！檢方聲請科技設備監控郭信良 最高法院裁定駁回確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南市前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審判刑13年，案件上訴審理中，近期又因綠能弊案再度被檢調約談，檢方以連一鮑魚前董座鍾文智棄保潛逃為例，向法院聲請讓郭接受科技設備監控，但台南高分院裁定駁回，檢方抗告，最高法院駁回抗告確定。

郭信良2021年在職期間介入安南區佃西自辦市地重劃，郭被控與佃西里長高進見合謀，向工程顧問公司業者廖堅志收賄1300萬元，一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判郭13年徒刑，褫奪公權8年；高被判處9年徒刑，褫奪公權4年，案件上訴二審審理中。郭信良再涉及護航綠能光電場，被檢方上月搜索約談，複訊後以30萬元交保。

檢方認為，郭信良、高進見一審被判處重刑，足認有逃亡的風險，且兩人至今否認犯行，並於同案被告廖堅志因另案遭搜索後，擔心犯行曝光，而於2023年5月11日一同至台北找律師諮詢，高進見還利用助理黃惠蘭假造違約和解金分配簽約書及教唆偽證。

檢方指出，考量郭信良長期擔任台南市議員、台南市議會議長，各界人脈關係豐厚，有相當的影響力；高進見則與郭信良長期有合作關係，2人關係良好，於本案朋分至今去向不明的高額犯罪所得賄款。

檢方表示，歷來台南市（縣）議長黃郁文、吳健保等人涉案判刑後，均棄高額保金潛逃，且炒作TDR案被判刑的鍾文智也棄高額保金潛逃，在在說明郭信良、高進見有逃亡風險，且有逃亡能力，聲請命兩人於一定期間接受科技設備監控，並應每日於指定時間，在限制住居地址，向科技監控中心報到，以降低兩人畏罪潛逃的風險。

台南高分院認為，一審已經命郭信良、高進見分別提出150萬、50萬元保證金，並限制住居、出境及出海，應足以形成拘束力，又兩人自2023年9月5日具保停押至今長達1年半多的時間，均遵期到庭，可見2人願接受司法審判，也無任何事證顯示有逃亡意圖。

裁定指出，郭信良雖長期擔任台南市議員、議長，各界人脈關係豐厚，有相當影響力，且本件已經一審判刑，畏罪逃亡可能性或有提高，但檢察官未提出具體事證，說明如未對兩人科技監控，不足以擔保兩人不會棄保逃匿。

台南高分院指出，科技設備監控是記錄被告於監控期間內的行蹤或活動，監視及限制被告人身自由，應審慎為之，審酌後認為現階段對郭信良、高進見施以具保、限制住居、出境及出海等替代措施已足夠，沒有增加科技設備監控的必要。

台南高分院認為，黃郁文、吳健保、鍾文智棄高額保金潛逃，以及郭信良、高進見否認犯行，高還涉及教唆偽證等情，此等事由與「降低二人畏罪潛逃之風險」無關，裁定駁回檢方聲請。檢方提抗告，最高法院認為台南高分院裁定無誤，駁回抗告而確定。

郭信良。圖／聯合報系資料照片
郭信良。圖／聯合報系資料照片

台南 監控 郭信良

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