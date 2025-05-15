穩賺不賠？金門男被詐險匯百萬投資藥廠 警方即時攔阻

金湖警察分局昨日攔阻一起高額詐騙案，金門一名鄭姓男子誤信詐騙集團，以為投資藥廠穩賺不賠，原打算解除勞退年金提領新台幣103萬元投資不明藥廠，所幸銀行機警報警，警方及時介入，才成功保住民眾辛苦積蓄。

金湖分局今天表示，昨日金門山外土地銀行行員發現鄭姓男子欲提領鉅額現金，聲稱要投資藥廠，且態度堅定，銀行懷疑遭遇詐騙，立即通報金湖分局，金湖派出所所長郭益銘接獲報案後迅速帶同仁到場，發現鄭男已為此投資解除了勞退年金，並堅持提領現金匯款。

警方現場勸說無效後，邀請鄭男返回警察所說明投資細節，進一步了解後發現，他先前曾透過超商宅配購買價值逾10萬元的藥品，隨後遭詐騙集團以「穩賺不賠」為誘餌，慫恿其投資藥廠，鄭男信以為真，一心認為能藉此獲利。

在警方耐心勸導下，鄭男最終打消匯款念頭，為防止其再次遭騙，警方主動聯繫家屬，並通報轄區各銀行注意此案，成功阻止可能的財務損失，鄭男家屬對警方即時作為與關心深表感謝。