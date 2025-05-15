上養生館按摩卻伸鹹豬手 高雄男遭判刑3個月不得上訴

高雄市一名蘇姓男子去年3月到三民區一家越式養生館消費，卻在小姐為他按摩過程中，將強吻按摩小姐，甚至將手伸進按摩小姐裙底亂摸，氣得小姐忍無可忍報警提告，沒想到蘇男還惡人先告狀，說是小姐先摸他下體，但最後仍被依違反性騷擾防治法判刑3個月徒刑。

判決書指出，這名蘇姓男子去年3月7日晚上7時許到養生館按摩，卻在小姐替他推拿3個小時後，開始手不安分，把手伸進小姐裙底，還環抱小姐大腿、拉扯裙子，甚至起身強吻小姐臉頰，還想把小姐直接壓在推拿床上，氣得小姐拒絕繼續為他按摩。

按摩小姐證稱，事發當下她已明確拒絕蘇男，還把蘇男的手拿開，但因為蘇男不斷對她毛手毛腳，只好被迫中斷按摩，並傳訊息給老闆娘求救。

養生館老闆娘表示，當晚10點多小姐先是傳訊息「我這個客人想擋掉」、「他開始難做了」、「毛手毛腳」、「受不了了」，後來打Line來，說說這個客人她不要接下去，因為客人的手會直接伸進去她的裙子摸她的大腿。

沒想到養生館報警警察到場後，蘇男惡人先告狀，稱他沒有對小姐性騷擾，反而是小姐先主動抱他，還親他臉頰、摸他下面，他還怒斥小姐「只要純按摩」，之後便要求結帳，還辯稱自己有「勃起障礙」。