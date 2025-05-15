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健身店偕詐團削1800萬 台東4月詐騙案83件共逾2千萬

中央社／ 台東縣15日電

台東縣警察局公布台東4月發生83件詐騙案，遭詐金額2182萬元，其中健身店與詐團勾結假投資案坑殺1800萬元；警方也成功阻詐1606萬元，破獲10詐團、逮捕41人。

台東縣警察局昨天公布台東警方打詐及被詐案件情況。警方表示，台東縣4月份受理詐騙案83件、財損金額新台幣2182萬元，警察局與金融機構也共同成功攔阻1606萬元，而4月執行全國同步打詐專案查獲詐騙集團10團、犯嫌41人，查扣不法利得105萬5297元。

台東縣警察局長蔡燕明今天告訴中央社記者，其中1件健身店勾結詐騙集團設假投資詐騙，健身公司李姓負責人涉嫌擔任洗錢「水房」幹部，利用健身房及多間空殼公司作為掩護，從自家公司銀行帳戶充當最後一層收款關卡，再提領現金製造斷點。

經蒐證完備，日前報請台東地方檢察署指揮偵辦，兵分多路前往新北、彰化、高雄等地區執行搜索及拘提，查獲李姓負責人等7人到案，查扣銀行存摺、金融卡、點鈔機、手機、公司大小章及新台幣26萬餘元等證物，經清查全台共有8名被害人，被騙金額高達1800萬元。

蔡燕明表示，警政署推出「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」檢舉車手、提供情資，如經警方拘提或逮捕到案，可獲5萬元檢舉獎金，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發完為止。

健身房 台東 詐騙集團

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