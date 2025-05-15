慣竊清晨在超商大膽偷酒 剛走出副分局長隨即跟上亮警察制服

47歲黃姓男子昨天清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內，適逢轄內台南市警第四分局副分局長侯明任穿便衣外套至超商巡簽，一眼看出黃形跡可疑；當黃自以為得手，走出超商，侯隨即跟上亮出警察制服，當場逮捕。

第四分局防制車手提款，分局各級督導人員均會至轄內提領熱點超商、ATM巡簽督導守望，侯明任昨天清晨6時許即前往在安平區平豐路一間超商巡簽，一走進超商就與店內黃姓男子對到眼，兩人四目相望後，侯直覺研判黃神色可疑。

侯明任拿出手機，在超商巡簽點靠卡感應時，邊回頭觀察黃的動作，果然發現黃竟低頭悄悄將東西塞進他的黑色手提袋；侯已經目視到黃藏東西，懷疑「會拿到櫃台結帳嗎」，在後方靜靜觀察，結果黃見店員沒注意，果然迅速走出去，此時侯從後追上，表明身分。

侯脫下便衣外套，裡面是整套警察制服，表示「先生，我第四分局」，指出剛剛黃姓男子行竊全程，他都已經看到；黃不敢相信選在清晨犯案，超商裡居然有警察，當場愣住、不知所措，束手就擒，承認行竊，配合打開袋子讓侯檢視，裡面是價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶。

侯隨即通報轄區育平派出所，以及超商店員；店員還沒發現東西被偷，沒想到竊賊剛走出去就被警察抓住，連聲道謝。員警到場將黃姓男子帶回製作筆錄，查出他是竊盜慣犯，曾多次在安平區多家超商內行竊酒類商品，亦涉及多起腳踏車竊案。

侯明任接受本報記者採訪，對於「是否想過對方身上會不會有美工刀、水果刀等武器，暴起攻擊」，表示他從基層警員一路辦案迄今，會依據對方的反應狀況隨機應變，隨時做好萬全準備，不擔心對方身上有無武器，看到竊盜或是車手現行犯等，必然會上前抓人。

警方表示，黃姓男子行徑猖獗、屢次犯案，影響商家及居民安寧，這次他前腳走出超商、警方後腳就跟上逮人，依法送辦；期能遏止他再次犯案，保障民眾財產安全。

分局長曹儒林表示，感謝同仁執勤期間展現專業與機警，將犯嫌當場查獲到案，展現警方守護治安、打擊犯罪的決心；呼籲市民朋友，若發現可疑人士在住家或店家周邊徘徊，應提高警覺，撥打110或聯絡轄區派出所，警方將立即派員處理。