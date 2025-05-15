快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

慣竊清晨在超商大膽偷酒 剛走出副分局長隨即跟上亮警察制服

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

47歲黃姓男子昨天清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內，適逢轄內台南市警第四分局副分局長侯明任穿便衣外套至超商巡簽，一眼看出黃形跡可疑；當黃自以為得手，走出超商，侯隨即跟上亮出警察制服，當場逮捕。

第四分局防制車手提款，分局各級督導人員均會至轄內提領熱點超商、ATM巡簽督導守望，侯明任昨天清晨6時許即前往在安平區平豐路一間超商巡簽，一走進超商就與店內黃姓男子對到眼，兩人四目相望後，侯直覺研判黃神色可疑。

侯明任拿出手機，在超商巡簽點靠卡感應時，邊回頭觀察黃的動作，果然發現黃竟低頭悄悄將東西塞進他的黑色手提袋；侯已經目視到黃藏東西，懷疑「會拿到櫃台結帳嗎」，在後方靜靜觀察，結果黃見店員沒注意，果然迅速走出去，此時侯從後追上，表明身分。

侯脫下便衣外套，裡面是整套警察制服，表示「先生，我第四分局」，指出剛剛黃姓男子行竊全程，他都已經看到；黃不敢相信選在清晨犯案，超商裡居然有警察，當場愣住、不知所措，束手就擒，承認行竊，配合打開袋子讓侯檢視，裡面是價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶。

侯隨即通報轄區育平派出所，以及超商店員；店員還沒發現東西被偷，沒想到竊賊剛走出去就被警察抓住，連聲道謝。員警到場將黃姓男子帶回製作筆錄，查出他是竊盜慣犯，曾多次在安平區多家超商內行竊酒類商品，亦涉及多起腳踏車竊案。

侯明任接受本報記者採訪，對於「是否想過對方身上會不會有美工刀、水果刀等武器，暴起攻擊」，表示他從基層警員一路辦案迄今，會依據對方的反應狀況隨機應變，隨時做好萬全準備，不擔心對方身上有無武器，看到竊盜或是車手現行犯等，必然會上前抓人。

警方表示，黃姓男子行徑猖獗、屢次犯案，影響商家及居民安寧，這次他前腳走出超商、警方後腳就跟上逮人，依法送辦；期能遏止他再次犯案，保障民眾財產安全。

分局長曹儒林表示，感謝同仁執勤期間展現專業與機警，將犯嫌當場查獲到案，展現警方守護治安、打擊犯罪的決心；呼籲市民朋友，若發現可疑人士在住家或店家周邊徘徊，應提高警覺，撥打110或聯絡轄區派出所，警方將立即派員處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內逢副分局長侯明任當場亮出警察制服逮人。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內逢副分局長侯明任當場亮出警察制服逮人。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內，適逢副分局長侯明任穿便衣外套至超商巡簽，當場逮人。記者袁志豪／翻攝
黃姓男子清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內，適逢副分局長侯明任穿便衣外套至超商巡簽，當場逮人。記者袁志豪／翻攝

店員 警察 超商

延伸閱讀

日本84歲老婦遭當街刺死 15歲少年犯案供稱「就想殺人 誰都可以」

3天2度犯案！砸車偷名牌包 專挑中壢鬧區下手

獨／高雄員警爭議事件頻上媒體 4名分局長命運大不同

彰化中階警官人事調動 副分局長、偵查隊長大風吹

相關新聞

高院前庭長高明哲關說法官後 當司法黃牛 收百萬、雞血石 被移付懲戒

台灣高等法院前庭長高明哲退休轉律師，被控2019年替30年富商朋友程萬遠關說扮司法黃牛，佯稱以200萬現金及訴訟標的金額...

慣竊清晨在超商大膽偷酒 剛走出副分局長隨即跟上亮警察制服

47歲黃姓男子昨天清晨潛入超商悄悄將價值共2250元的高粱酒與白蘭地各1瓶放進他的手提袋內，適逢轄內台南市警第四分局副分...

詐騙繳回酬勞可減刑 豬仔曝園區生活猶如「孤注一擲」

最高法院大法庭昨裁定詐欺被告只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，刑事局上周自緬甸、泰國救回55名受困「豬仔」，其中有「被...

苗縣議長之子涉案收押 李文斌發文沉重道歉

苗栗縣議會議長李文斌之子疑因賭債糾紛，12日晚間率眾涉嫌強押被害人上車，檢察官昨依妨害自由等罪嫌向法院聲請羈押獲准，李文...

防重判後逃亡 最高檢擬增訂保全羈押

重大案件被告接連棄保潛逃，最高檢察署與台灣高檢署開會研商，就最高法院審理中案件有強制處分必要而由第二審法院裁定時，盡量由...

有詐欺非貪汙 許智信改判4年10月

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙六千五百萬元，宜蘭地方法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物十罪、詐欺取財七罪判十二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。