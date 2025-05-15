詐騙繳回酬勞可減刑 豬仔曝園區生活猶如「孤注一擲」

最高法院大法庭昨裁定詐欺被告只要繳回「實際取得的酬勞」即可減刑，刑事局上周自緬甸、泰國救回55名受困「豬仔」，其中有「被害人」移送地檢署作筆錄時表示，園區生活就像監獄一般，想過好日子須視「業績」而定，若績效不達標，不僅會遭凌虐毆打，還會被用槍指頭，情節猶如電影「孤注一擲」。

電影「孤注一擲」以人蛇集團真實事件改編，講述東南亞詐團內幕的故事，剖析詐團如何利用殘酷手段控制「豬仔」，並通過情感和博弈詐騙被害者，影片寫實扣人心弦，使其成為去年大陸電影票房黑馬，成本僅8千萬人民幣，最終獲得了38億人民幣的票房佳績。演員之一是近期因閃兵、教唆黑幫查詢個資遭起訴的王大陸。

據了解，刑事局上周自東南亞救回55名「豬仔」，為揪出人蛇及詐騙集團上游，檢察官找來不少「被害人」作證，不少被害人回證說，去那邊（指園區）至少都要待上1年才能返台，這段期間詐騙手法通常都是坐在電腦前，用鍵盤跟被害人聊天，內容大多是投資理財，但業績不達標就會挨揍，如有發現大魚上鉤，這時就換美女荷官出場，以高賠注碼的假象吸引被害人玩博彩遊戲。

有豬仔向檢方表示，園區生活相當競爭，業績好的人可過上不錯的生活，當然酬勞也會提高，但不願配合或業績差的，輕則被揍凌虐，重則會被用槍托打頭，落跑被抓還有可能轉賣器官，猶如天堂跟地獄之別。

據指出，有些被害人吹噓自己有抵抗能力，逃脫園區後索性在當地開起「火鍋店」，帳戶內的資金都是正當生意賺的，並非不法所得，但檢方高度懷疑其說詞；也有人供稱，他們詐騙對象都是鎖定歐美或日韓人士，並沒有台灣人，檢方問及語言如何溝通？他們則供稱是用「翻譯軟體」，但檢方對此說法持保留態度，研判是擔心吃上官司的卸責之詞。