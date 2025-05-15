藝人閃兵之亂拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低
藝人王大陸之後，新北地檢署擴大偵辦閃兵集團，昨再拘提9名藝人，各以15萬至50萬元不等交保。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，為了兵役的公平性，檢警繼續往下查也是合情合理的，只是這後面不知道還有多少還沒被查出來的類似事件，不知道是不是該把所有免役的資料都拿出來重新撤查一次。
從法律的角度，王至德表示，若病歷、診斷書是假造、變造的，屬於偽造私文書或業務文書。若提供虛偽資料（如偽造病歷）讓體檢機關誤信並登載錯誤結果，可構成使公務員登載不實罪。雖然目前尚未起訴，不過目前追查的進度，看起來涉嫌的機率不低。
王至德表示，除了女生為什麼不用當兵的爭議之外，兵役算是一個比較公平的制度，只要身體健康，就算是總統的兒子也要當兵，「當年陳致中就是主打總統候選人的兒子也要當兵」。
「可是實際上卻是有錢、有管道的人，可以透過各種手法逃避兵役」。王至德舉例，最古老的是當兵前送出國，等到追訴期過了再回台。或是找醫生找出可以不用當兵的疾病或原因。激烈一點的，還有拿掉某根用不到的肋骨，就可以不用當兵。以上至少是真的符合免役的條件。「而現在是直接幫你做好假病歷，讓你不用去當兵」。
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