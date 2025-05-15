法官憂減刑太寬鬆 打詐變打折

最高法院大法庭統一法律見解，裁定詐騙被告認罪並繳回實際取得酬勞即可減刑，但有四名大法庭成員不贊同而提出不同意見書。法務部表示，裁定結果與立法目的違背，深表遺憾；為避免個案引用最高法院刑事大法庭見解，造成不當減刑結果，將盡速啟動修法作業。

最高法院刑三庭法官陳如玲，也是本案提案法官，她認為詐防條例是以打擊詐欺犯罪、保護被害人和人民權益為宗旨，減刑是例外規定，因此犯罪所得應從嚴解釋為被害金額。

陳如玲在不同意見書指出，依大法庭裁定見解，最終可能因減刑容易，反而使行為人選擇繳交極少數所得，或堅持沒有所得，即可以自白換減刑，也不願和被害人和解，此種結果顯然與立法者欲打擊詐欺犯罪、落實罪贓返還本意相悖。

陳如玲認為，大法庭將例外減刑規定作寬鬆、有利於行為人解釋，無異是讓作亂的兔子知道如何輕易獲取「胡蘿蔔」繼續壯大，恐怕讓「打詐」變成「打折」，「阻詐」變成「助詐」。

法務部說，最高檢察署於最高法院刑事大法庭言詞辯論時，已堅定表達詐防條例第四十七條減輕其刑之規定，應採「填補被害人所受損害」之見解。依刑事大法庭見解，無異使減刑規定適用完全繫於被告個人片面供述，而罔顧被害人實際受騙金額是否獲得填補，此等法律適用結果，已悖離立法最初減刑的規範意旨。

第一線打詐官警說，犯嫌多不會吐實，甚至稱首次犯案就被抓，未領到錢，警方難清查正確金額，酬勞變成犯嫌「說多少就算多少」，若繳交酬勞金額即可減刑，將鼓勵不實陳述鑽法律漏洞。

但詐團被查獲多下游成員，繳交犯罪所得「被害人總財損」幾乎不可能負擔，僅指「被告取得酬勞」又「太便宜」，繳交「被害人單次財損」較合理。

有法界人士認為，詐防條例主要透過「寬嚴並濟」達到打詐成效，未料出現見解不同法律爭議，大法庭已依現行條文作出統一法律見解裁定，要逆轉得靠「修法」，將詐防條例減刑條文規範的文意更加明確。