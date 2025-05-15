新北校園命案 死者父親盼高院給被害人公平審判

中央社／ 新北14日電

發生在民國112年底的新北校園命案死者父親今天質疑，一審法官不顧家屬傷痛，讓公平正義沉寂，期許高等法院能給被害死者公平的審判。

新北市某國中學生於民國112年12月25日，遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，新北地院少年法庭去年判處行凶少年9年有期徒刑、涉案少女8年有期徒刑。

死者楊姓學生的父親，今晚透過民進黨新北市議員石一佑發出聲明表示，兒子實在死的冤枉，司法完全沒有公平正義可言，「叫我們父母情何以堪？」

楊父說，這起事件凸顯校園霸凌的問題，需強化與調整各項作為，要杜絕類似遺憾再次重演，也期許高等法院能給被害死者公平的審判。

楊父認為，一審法官應是擔心加害人會到成人監獄，故找了一堆理由來替2名行凶少年、涉案少女減刑；完全漠視被殺的少年，更不顧家屬傷痛，「強行輾壓公平正義，讓公平正義沉寂。」

楊父說，一審法官無視他們受到傷害，為了要讓高院法官正視並瞭解喪子之痛，已聲請法官囑託醫院對他們進行心理衡鑑，作為新事證。這原本應該是由加害者提出的修復式司法及心理衡鑑，卻由被害人提出，是何等諷刺。

聲明說，新北校園命案的判決，很可能會讓以後法官以此判例斟酌刑期，等於是告訴曝險少年「以後只要未滿18歲，就可以隨便殺人，反正3年後就可申請假釋出獄，然後（刑案）紀錄又可塗銷。」

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