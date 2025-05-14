快訊

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭攔腰撞 這下「慘了」

詐犯繳犯罪所得可減刑 法務部槓上大法庭：悖離立法意旨

全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

火車站旁放沖天炮驅趕嘈雜烏鴉 男被依公共危險罰2.5萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

周男住台鐵深澳線鐵路鐵道與海科館車站旁，僅相距約6公尺，他不堪常有烏鴉築巢嘈雜與髒亂，常以沖天炮驅除烏鴉，沖天炮雖未朝列車方向射，但法官認為無法完全控制方向竄飛，仍可能危及列車往來安全，依公共危險罪判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。

基隆地院判決書指出，周男住處旁常有烏鴉築巢衍生嘈雜與髒亂，他常以沖天炮驅除烏鴉，但住處相隔6公尺巷道旁就是深澳線鐵路路線與海科館車站，他雖未針對車站設施、軌邊或列車施放沖天炮，但沖天炮仍不能完全控制方向，如竄入車站設施、軌邊或列車，仍易造成列車往來危險。

判決書說，周男去年10月14日晚間6時許，在他2樓住處向海側即北側施放沖天炮約10發，導致鐵路上的列車危險，當時正在停車於海科館站準備折返瑞芳車站的第4836次區間車列車長張姓駕駛發現後報警，警方循線查獲送辦。

周男坦承有射沖天炮，住處旁常有烏鴉築巢衍生嘈雜與髒亂，但他並未朝火車站及列車及設備方向射，張姓駕駛拍下施放沖天炮影片通報。

法官指出，周男雖未針對車站設施、軌邊或列車施放沖天炮，但沖天炮仍有不能完全控制方向的情形，倘果真竄入車站設施、軌邊或列車，仍易生往來之危險。

嫌烏鴉吵放沖天炮趕火車站亂竄，男被依公共危險罰2.5萬。圖／台鐵提供
嫌烏鴉吵放沖天炮趕火車站亂竄，男被依公共危險罰2.5萬。圖／台鐵提供

海科館 烏鴉

延伸閱讀

影／救護車路口撞機車驚悚畫面曝 機車壓車底人噴飛骨折

新北男酒駕累犯5次 慘遭重罰禁駕12年

影／酒駕撞倒公車站招牌 台中男翻車受傷遭法辦

NFL專欄／史塔克斯防守凶猛全能 烏鴉後防升級

相關新聞

詐犯繳犯罪所得可減刑 法務部槓上大法庭：悖離立法意旨

最高法院刑事大法庭裁定宣告，詐欺犯罪危害防制條例關於自動繳交「其犯罪所得」得減輕其刑的適用範圍，法務部晚間表示，裁定結果...

火車站旁放沖天炮驅趕嘈雜烏鴉 男被依公共危險罰2.5萬

周男住台鐵深澳線鐵路鐵道與海科館車站旁，僅相距約6公尺，他不堪常有烏鴉築巢嘈雜與髒亂，常以沖天炮驅除烏鴉，沖天炮雖未朝列...

台美破獲跨國詐欺集團 女主嫌偷護照冒名開帳戶

台灣、美國警方聯手破獲跨境詐欺洗錢集團，查出36歲廖姓女主嫌多次整形，並竊取2名飯局妹護照在美國冒名開設金融帳戶，因而留...

詐團女嫌破億行頭全被扣 今法拍踴躍8993萬元灌進國庫

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署在桃園機場逮到廖姓女嫌，從她手上扣下1隻市價破3000萬元、全球僅7支的Ric...

詐團女嫌銷贓完回台過年 手戴Richard Mille鑽表「身價破億」入境落網

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署檢察官張富鈞赴美就訊證人，創下台美司法互助首例，該案台籍廖姓女子擔任高階幹部，...

台鹽綠能弊案 鴻暉蘇俊仁直言因債務與陳啓昱等人關係決裂

南檢偵辦台鹽綠能弊案，起訴台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。