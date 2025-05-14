火車站旁放沖天炮驅趕嘈雜烏鴉 男被依公共危險罰2.5萬

周男住台鐵深澳線鐵路鐵道與海科館車站旁，僅相距約6公尺，他不堪常有烏鴉築巢嘈雜與髒亂，常以沖天炮驅除烏鴉，沖天炮雖未朝列車方向射，但法官認為無法完全控制方向竄飛，仍可能危及列車往來安全，依公共危險罪判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。

基隆地院判決書指出，周男住處旁常有烏鴉築巢衍生嘈雜與髒亂，他常以沖天炮驅除烏鴉，但住處相隔6公尺巷道旁就是深澳線鐵路路線與海科館車站，他雖未針對車站設施、軌邊或列車施放沖天炮，但沖天炮仍不能完全控制方向，如竄入車站設施、軌邊或列車，仍易造成列車往來危險。

判決書說，周男去年10月14日晚間6時許，在他2樓住處向海側即北側施放沖天炮約10發，導致鐵路上的列車危險，當時正在停車於海科館站準備折返瑞芳車站的第4836次區間車列車長張姓駕駛發現後報警，警方循線查獲送辦。

周男坦承有射沖天炮，住處旁常有烏鴉築巢衍生嘈雜與髒亂，但他並未朝火車站及列車及設備方向射，張姓駕駛拍下施放沖天炮影片通報。