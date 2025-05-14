詐犯繳犯罪所得可減刑 法務部槓上大法庭：悖離立法意旨

判決示意圖。 圖／ingimage

最高法院刑事大法庭裁定宣告，詐欺犯罪危害防制條例關於自動繳交「其犯罪所得」得減輕其刑的適用範圍，法務部晚間表示，裁定結果與立法目的違背，深表遺憾。

法務部說，最高檢察署於最高法院刑事大法庭言詞辯論時，已堅定表達詐防條例第47條減輕其刑之規定，應採「填補被害人所受損害」之見解。

為因應詐防條例第47條關於被告應自動繳交「其犯罪所得」的裁定，法務部、最高檢察署籌組訴訟應變小組，最高檢察署於言詞辯論時，即指出本條規定為刑事政策之減刑，於適用時，必須從嚴且符合立法目的，因此規定所指「自動繳交犯罪所得」，應以被害人取回財產所受損害為必要。

法務部表示，最高法院刑事大法庭裁定結果與立法目的相違，深感遺憾。

法務部說，詐防條例立法理由明確揭示，本條立法目的，乃為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，同時使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，方能減輕其刑。

依立法意旨，應繳還犯罪所得之範圍，應以被告向被害人所取得之財物或財產上利益，而非指被告因詐欺犯罪而實際取得的個人所得而言，立法理由已闡述立法原意甚明。

法務部說，為避免個案引用最高法院刑事大法庭見解，造成不當減刑結果，將儘速啟動修法作業。

法務部認為，依刑事大法庭見解，無異使減刑規定適用完全繫於被告個人片面供述，而罔顧被害人實際受騙金額是否獲得填補，此等法律適用結果，已背離立法最初減刑的規範意旨。