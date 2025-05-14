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詐團女嫌破億行頭全被扣 今法拍踴躍8993萬元灌進國庫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署在桃園機場逮到廖姓女嫌，從她手上扣下1隻市價破3000萬元、全球僅7支的Richard Mille粉紅鑽表，今法拍以3900萬元天價拍定，創下行政執行署單一動產最高紀錄，連同其他虛擬貨幣買氣踴躍，今國庫進帳高達8993萬7000元。

行政執行署台中分署今下午在台中地檢第二辦公大樓前搭棚法拍，依序先拍4點多顆比特幣，由其中1名身穿藍色襯衫男子，前後308萬元、315萬元、321萬元，買下其中3.0033顆，剩餘1顆由另位買家以313萬5000元拍定。

接著眾所矚目的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表登場，負責拍賣的主任行政執行官也說明，該表藍水晶底蓋有1處凹痕、缺2個墊片，經確認可送原廠維修，該表網路行情約3300多萬元，今有設定不公開底價。

RM表ㄧ起標就有人喊出1200萬元，隨後約有4、5名買家爭相競標，價格率續喊破2000萬元、3000萬元，最後由1名黑衣口罩男，與白衣年輕男競標，從3600萬元、3700萬元，最後由白衣男喊出3900萬元拍定，創下行政執行署拍賣動產以來最高紀錄。

其餘還有122萬多顆泰達幣，分別以1萬顆至10萬顆不等拆分拍賣，每標介於29萬元至299萬元拍定，還有1輛2024年出廠的LEXUS RX350H休旅車，也拍出230萬元高價，僅0.0735顆乙太幣、1顆人工鑽兩項流標。

由於今天法拍Richard Mille相當罕見，現場有67組人完成登記，與會民眾破百人，包括中檢檢察官、學習司法官也都聚集一睹法拍過程，其中RM表以3900萬元天價拍出也引起一陣歡呼，台中分署經統計，今法拍金額一共8993萬7000。

行政執行署台中分署今下午在台中地檢第二辦公大樓前搭棚法拍，吸引67組買家登記，現場聚集上百人。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署今下午在台中地檢第二辦公大樓前搭棚法拍，吸引67組買家登記，現場聚集上百人。記者曾健祐／攝影
Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表今以3900萬元天價拍定。記者曾健祐／攝影
Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表今以3900萬元天價拍定。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署今下午在台中地檢第二辦公大樓前搭棚法拍，吸引67組買家登記，現場聚集上百人。記者曾健祐／攝影
行政執行署台中分署今下午在台中地檢第二辦公大樓前搭棚法拍，吸引67組買家登記，現場聚集上百人。記者曾健祐／攝影

桃園機場 法拍 虛擬貨幣

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