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台美破獲跨國詐欺集團 女主嫌偷護照冒名開帳戶

中央社／ 台北14日電

台灣、美國警方聯手破獲跨境詐欺洗錢集團，查出36歲廖姓女主嫌多次整形，並竊取2名飯局妹護照在美國冒名開設金融帳戶，因而留下犯罪跡證。

台中地檢署今天公布與美方合作破獲詐欺洗錢集團，查出廖姓女子長期滯留海外，以感情詐騙3名美籍被害人1.7億餘元，警政署刑事局也召開記者會說明。

檢警調查發現，擁有大長腿且外型姣好的廖女為詐團高階幹部，以假交友方式取得被害人信任，進而以投資加密貨幣手法詐財，造成3名美籍退休被害人遭騙532萬餘美元（當時約合新台幣1億7052萬餘元）。

警方輾轉獲報後長期蒐證並鎖定廖女身分，查出廖女原本透過網路廣告，以約5000美元代價誘騙民眾上鉤，再帶願意提供人頭帳戶的民眾前往美國開戶。

據了解，廖女近年熱衷整形，自民國112年起在台假稱要介紹富商，邀約多名飯局妹組團前往香港，事後再謊稱對方未看上眼而作罷，廖女再趁隙竊取和自己長相相似的2女護照，並向對方謊稱因故遺失。

廖女後來赴美行騙，於112年6月持2名飯局妹護照，假冒身分在美國銀行機構開設數家公司金融帳戶，殊不知2女護照早已報案遺失，因此露餡。

此外，廖女為洗白犯罪所得，還用詐款購買名錶、鑽石、名車與虛擬貨幣等，由於高價名錶有限期、限額購買規定，廖女還冒用2名飯局妹身分購買。

檢警經長期偵蒐，見時機成熟，於廖女今年初返台時，在桃園機場將她逮捕，透過台美司法互助、台籍檢察官赴美訊問共犯後，中檢日前將廖女與共犯2人起訴。

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

美國 被害人 護照

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