詐團女嫌銷贓完回台過年 手戴Richard Mille鑽表「身價破億」入境落網

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署檢察官張富鈞赴美就訊證人，創下台美司法互助首例，該案台籍廖姓女子擔任高階幹部，長期用頂級精品往返美國、香港銷贓，年初回台落網時手戴市價逾3000萬元Richard Mille粉紅鑽表，連同比特幣等，身價破億直接入境。

檢警查出，該詐團以感情詐騙（俗稱殺豬盤「pig butchering scam」、浪漫騙局「romance scam」）專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭。

廖女（36歲）擔任詐團高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募黃姓男子（39歲）為車手頭，由廖指揮在美的肖姓、孫姓成員向被害人收款，本身則冒用護照開立帳戶，詐得美金美金532萬元，換算台幣高達1億7052萬元。

檢警發現，廖女無相關詐欺背景，也非自小在美國成長，英文程度普通，但疑似接觸到詐團核心後被吸收為高階幹部，長期滯留美國負責管理、指揮洗錢端的水房，抽成獲利頗豐，涉嫌將巨額詐騙贓款用來買高價名表、鑽石、比特幣。

據了解，廖女長期從美國購買高價奢侈品，再飛到香港一帶變賣銷贓，考量每次洗的贓款高達數千萬，才鎖定單顆價值不菲的頂級手表當工具，且本身使用詐欺所得購入，根本不在乎中間買賣價差的盈虧，目的是將手頭巨額洗乾淨。

刑事局國際科掌握廖女農曆年前將回台，今年1月24日在桃園國際機場將她拘提，其手上就戴著價值破3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，攜帶8克拉人工鑽，手機綁定的冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，身懷破億元直接入境台灣，落網相當不配合，全程緘默。

檢方偵結依織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢及護照條例等起訴廖女、黃男，以其等損害我國國際形象，求刑10年、5年，其餘成員另由美方起訴。

本案經台美司法互助，美方派員赴中檢取證、美國檢察官視訊參與，由檢察官張富鈞協助美方訊問在台被告；另張4月也赴美田納西州納許維爾聯邦法院檢察署，就訊在美的詐團成員，創下台美司法互助以來，首度由檢察官赴美就訊證人紀錄。