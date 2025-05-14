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台鹽綠能弊案 鴻暉蘇俊仁直言因債務與陳啓昱等人關係決裂

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦台鹽綠能弊案，起訴台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，讓台鹽、台綠損失近4億元，台南地院下午續行蘇俊仁準備庭，他強調匯款給陳啓昱、蘇坤煌是借貸關係，也因財務糾紛關係決裂，還對蘇坤煌等人提告。

蘇俊仁迄今遭關押7個多月，羈押期本月底將屆，蘇俊仁及律師也請求法官同意具保代替羈押，且同意配戴電子腳鐐。法官當庭表示，待裁定後公告。

蘇俊仁僅就違反公司法部分認罪，另對證交法部分則主張無罪。蘇俊仁表示，蘇坤煌並非該公司股東，他是直接向蘇的胞妹及彭達瑤借名，擔任公司股東，也請彭出面，簽名相關文件，出任名義上的負責人，並非與蘇坤煌商討成立公司。

他表示，曾以鴻暉公司匯款給陳啓昱4910萬元，及以每月匯款給蘇坤煌或其前妻4萬元等款項，是借貸關係；事實上，早自2013年間起就每月匯款給蘇坤煌，是因蘇坤煌生意失敗，欠下大筆債務，見對方窮困潦倒才借款。他質疑檢方刻意截取該時段雙方匯款，而忽略了前面雙方借貸關係。

他指出，他與陳啓昱、蘇坤煌、戴妤倩等人因債務關係，2020年已經決裂，無業務上往來，生活上也無交往連絡，蘇坤煌等人還找人到公司鬧事、動手打他，2023年間他更赴橋檢對蘇坤煌、戴妤倩提告，結怨很深，未來也不可能串供或滅證。且第一次法院無保請回時，陳等4人共乘出租車離開，他隻身離開地院。

他強調，個人事業在台灣，在國外並無事業 ，同時，許多土地開發案尚未結案或應收費用未收，必須好好的將事情處理好，且公司有65名員工，擔心員工生計，請求法官准予具保代替羈押，他也願意配戴電子腳鐐，保證不會與相關被告接觸，未來庭期也一定到場，即便判刑後也會如期報到。

蘇俊仁當庭指出，他與陳啓昱、蘇坤煌、戴妤倩等人因債務關係，2020年已經決裂，無業務上往來，生活上也無交往連絡。圖／本報資料照
蘇俊仁當庭指出，他與陳啓昱、蘇坤煌、戴妤倩等人因債務關係，2020年已經決裂，無業務上往來，生活上也無交往連絡。圖／本報資料照

台綠 關係 陳啓昱

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