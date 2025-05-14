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苗栗議長李文斌之子涉案羈押禁見 李文斌長文沉重道歉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣議長李文斌之子涉案，檢方今天凌晨向法院聲請羈押禁見，李文斌在臉書長文道歉。圖／取自李文斌臉書
苗栗縣議長李文斌之子涉案，檢方今天凌晨向法院聲請羈押禁見，李文斌在臉書長文道歉。圖／取自李文斌臉書

苗栗縣議會議長李文斌之子疑因賭債糾紛，12日涉嫌強押被害人談判，檢察官今天凌晨向法院聲請羈押獲准，李文斌在臉書聲明，今天兒子把爸爸媽媽的心，撕碎了，養子不嚴是他的錯，他向鄉親及苗栗形象受損道歉。

苗栗市一家飲料店前天晚上10點多，疑因賭債糾紛，一群人涉嫌強押2人上車，過程被PO在社群，並點名李文斌之子涉案，案發後警方拘提多人移送苗栗地檢署，檢察官認為李文斌之子等4人，涉嫌犯刑法第302條之1加重剝奪他人行動自由、第150條第2項妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見，法官裁定李文斌之子與另一人裁准羈押禁見，另2人分別7萬元、6萬元交保候傳。

李文斌今天上午受訪時表示兒子已是成年人，要為自己行為負責人，下午在臉書PO出600多字長文聲明，尊重司法調查，並支持法律對兒子的任何處罰，對於外界將此事與他的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，他能理解並虛心接受批評，教子不嚴，仍是他的錯。在此，他向苗栗鄉親，致以最誠摯的歉意，家家有本難念的經，他的家務事影響苗栗形象，對此深感抱歉。

指出作為議長，他深知肩上的責任與期望。然而，最近發生的事情讓我他感到無比痛心和無奈，兒子涉嫌妨害自由案，目前調查中，這對他和家庭來說是一個沉重的打擊。

李文斌說，他和太太在得知此事後，心如刀割。，所謂養子不教父之過，兒子的錯誤，讓他無從迴避責任，一直以來對兒子的管教並沒有鬆懈，但結果卻是如此令人失望。，面對這樣的局面，他坦然承認自己沒有把孩子教好，並願意接受所有的批評與指責。

從政多年努力為民服務，然而，唯一讓我他擔憂的就是這個兒子，無數個夜晚，他和太太為他兒子擔憂、流淚。，祈求神明，希望兒子能回頭是岸，16年以來，他傾盡全力於公益，關懷弱勢，希望以身作則，期望能為他兒子帶來一些正面的影響。

李文斌表示，今天兒子還是把爸爸媽媽的心，撕碎了，30歲這個年紀，早已不再是需要父母時時刻刻呵護的小孩，而是一個成熟的成年人。禍福自招，該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任，絕不包庇或幫助兒子逃避法律責任。

李文斌 爸爸

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