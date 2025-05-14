破法拍紀錄！Richard Mille粉鑽拍出3900萬 神秘買家曝

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，台中地檢署在桃園機場逮到廖姓女嫌，從她手上扣下1隻市價破3000萬元、全球僅7支的Richard Mille粉紅鑽表，今下午舉辦偵查中變價法拍，吸引上百人參與，該表最終由1名年輕男子以3900萬元買下，創上行政執行署法拍動產最高紀錄。

行政執行署台中分署今下午在台中地檢第二辦公大樓前搭棚法拍，依序先拍4點多顆比特幣，由其中1名身穿藍色襯衫男子，前後308萬元、315萬元、321萬元，買下其中3.0033顆，剩餘1顆由另位買家以313萬5000元拍定。

接著眾所矚目的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表登場，負責拍賣的主任行政執行官也說明，該表藍水晶底蓋有1處凹痕、缺2個墊片，經確認可送原廠維修，該表網路行情約3300多萬元，今有設定不公開底價。

RM表ㄧ起標就有人喊出1200萬元，隨後約有4、5名買家爭相競標，價格率續喊破2000萬元、3000萬元，最後由1名黑衣口罩男，與白衣年輕男競標，從3600萬元、3700萬元，最後由白衣男喊出3900萬元拍定，創下行政執行署拍賣動產以來最高紀錄。

該名白衣男子拍定後低調並未多談，經行政執行署人員確認身分、資料，完成匯款手續後就可以來台中地檢辦理取貨。

白衣男拍定後僅低調透露，這隻表買來是自己要用的，最近剛知道消息就才參加法拍，本身從事的行業或其餘細節則未透露。

現場民眾也發現，白衣男左手上也帶著1同樣Richard Mille的白色表帶、銀色外殼酒桶型表，估計市價也高達數百萬元，另他帽子、服飾及鞋子也都出自潮牌。