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禮客創辦人翁素蕙撤車禍民事告訴 律師澄清：絕無求償600萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

連鎖商場禮客OUTLET董事長翁素蕙被指違規穿越馬路、外傳向人求償600萬元等，翁女今天發表聲明，表示從未有600萬元求償或「告死妳」的言論，下午則委託律師黃仕翰前往台北地方法院撤回民事起訴。

翁素蕙聲明表示，她在穿越馬路時遭對方撞擊，受到嚴重傷勢，所幸上天保佑而未發生人命憾事，深切感恩，車禍加害人也在經過2年多的刑事訴訟程序，經判決過失傷害罪確定，足見肇事者的駕駛行為確實有疏失。

翁聲明說，她本意希望藉由民事訴訟程序提醒加害者應知所警惕，以避免將來又再次發生事故，造成家庭悲劇發生的嚴重後果，更希望透過求償所得之金額全數捐助公益機構，以慶幸自己在遭遇本次事故撞擊後，卻仍大難不死，以此恩情回饋社會。

她強調，對肇事者從未有600萬元求償或「告死妳」的言論，再次呼籲社會大眾應注意行車安全，希望從此以後再無交通憾事發生。

翁素蕙的委任律師黃仕翰下午到台北地院撤回民事告訴。黃仕翰表示，翁素蕙對肇事者從未有如外界所傳求償600萬或「告死妳」的言論，只是希望透過求償公益捐作為警醒。

黃仕翰表示，因一次不經意的錯誤，可能改變數個家庭的命運，他代翁素蕙沉重呼籲，希望每一位駕駛都能珍惜自己的生命，也珍惜他人身後每個家庭的完整與幸福。

律師黃仕翰（中）今天替禮客OUTLET董事長翁素蕙撤回民事起訴。記者王聖藜/攝影
律師黃仕翰（中）今天替禮客OUTLET董事長翁素蕙撤回民事起訴。記者王聖藜/攝影
禮客OUTLET創辦人翁素蕙。本報系資料照片
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