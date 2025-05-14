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鹿死誰手？奇萊山屋驚見水鹿遭獵殺 身上2彈孔鹿茸遭割

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

有網友今天在臉書登山社團發文指出，於奇萊稜線山屋東南方約500公尺處，發現一隻雄性台灣水鹿屍體，發現該水鹿兩隻鹿茸斷裂處整齊，身上可見2處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

太魯閣國家公園管理處表示，接獲水鹿疑遭獵殺通報後，立即聯繫保安警察第七總隊第九大隊，並派員前往現場調查了解。若經查屬非法盜獵，將依國家公園法第13條規定辦理，最高可處3000元罰鍰。

另涉及保育類野生動物獵捕行為，將可依野生動物保育法第41條第1項規定，處6月以上5年以下有期徒刑，並得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

太管處指出，台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1000公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源，目前主要分布在中央山脈及花東山區。

太管處表示，雖然民間有一定規模的飼養族群，但野外族群相對稀少，過去因棲地破壞及狩獵壓力導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物。近年來由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告「其他應予保育野生動物」。

目前該案已進入調查與蒐證階段，太管處呼籲民眾尊重自然生態，切勿以身試法，共同守護台灣珍貴的野生動物與山林資源。

台灣水鹿為台灣特有亞種，曾被列為保育類野生動物，近年由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告「其他應予保育野生動物」。圖／太管處提供
台灣水鹿為台灣特有亞種，曾被列為保育類野生動物，近年由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告「其他應予保育野生動物」。圖／太管處提供

保育類野生動物 族群

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