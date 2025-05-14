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花蓮民政處長明良臻涉查水表起訴 今將開移審羈押庭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府民政處長明良臻、兼任縣選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等3人，涉及罷免「查水表」案，違反個資法，明遭羈押禁見。花蓮地檢署今依法起訴，地院預計下午4時開移審羈押庭，檢方考量近日多名犯罪嫌疑人逃亡海外，若沒有接押，會建請法官審酌加電子監控。

花蓮地檢署2月接獲檢舉及告發後，開始調查罷免查水表案，3月26日帶回明良臻、吳俊毅、鍾威霆及王姓、蔡姓、辛姓、陳姓等4名戶政人員訊問，訊後諭知吳、鍾、王、蔡、辛及陳等，以2萬元至30萬元不等交保，明有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，檢方聲請羈押禁見獲准。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天指出，縣選委會2月3日曾舉辦選務協調會議，表示提議人名冊簽章查對工作屬選委會權責，戶政機關僅可照戶籍登記資料，查對提議人的年齡、居住期間、是否具原民身份、身分證字號、戶籍地址是否書寫錯誤及不明等。

明良臻在協調會議結束後，指示吳俊毅邀集各戶政事務所主任到民政處開會，以選委會查對工作有時間壓力、人力缺乏與經費不足為由，請各戶政所主任對罷免案提議人名冊簽章真偽，實地嚴格查訪，雖有數名主任提出疑義，明良臻仍要求強力執行。

檢方認為，吳俊毅明知明良臻指示與法不符，卻未提出疑義，而是發送查詢單範本給各戶政所主任，明在會議結束後，指示民政處下屬打電話給各戶政所主任，要求回報實地查訪進度，還要求部分村里長協助指引戶政人員到提議人戶籍地，並要部分主任複印提議人名冊。鍾威霆明知上級長官指示違法，仍要求戶政所人員實地查訪，直到民眾拍照上傳社群才停止。

廖榮寬表示，檢方依違反個資法第16條規定，及犯同法第44條、第41條公務員假借職務上權力，違法利用個人資料罪嫌對3人提起公訴。至於另外4名戶政人員部分，檢方認為4人依上級公務員指示，主觀沒有明知行為違法，部分屬於犯罪嫌疑不足，因此未起訴4人。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天指出，檢方依違反個資法，違法利用個人資料罪嫌，對花蓮縣政府民政處長明良臻、兼任縣選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆提起公訴。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬今天指出，檢方依違反個資法，違法利用個人資料罪嫌，對花蓮縣政府民政處長明良臻、兼任縣選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆提起公訴。記者王思慧／攝影

主任 花蓮縣政府 選委會

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