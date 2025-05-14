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手鍊宣稱療效已觸法 網購業者遭衛生局罰款

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

網售手鍊宣稱有療效，衛生局要罰了！近來跨境購物平台販售一款手鍊，宣稱「治癲癇、治氣管、預防癌症」，要價450至999元不等，價格不到千元，卻誇大可以治病，衛生局依違反藥事法，裁處60萬元至2500萬元罰鍰。

高市衛生局日前查獲某業者在網路平台販售串珠手鍊，標註材質是水晶、石榴石，但描述欄位宣稱具「治療氣管、喉痛、呼吸系統、預防癌症、治療偏頭痛和眼疾、改善心臟和肺部不適、治療癲癇、夢遊、皮膚病」，誇大手鍊有醫療效果。

衛生局認定，手鍊非屬醫療器材或藥物，僅為一般商品，雖然不需申請廣告許可，但藥事法規定不可宣稱醫效，恐誤導消費者購買，甚至可能導致民眾延誤就醫，違反藥事法》第69條非藥物不得為醫療效能標示或宣傳規定，將依法開罰。

衛生局表示，不肖業者為吸引消費者目光，透過網購平台、社群媒體及短影音等形式，宣稱耳燭、貼布、手鍊等具醫療效能，標示療效廣告行為，均已違反非藥品或醫療器材不得標示或宣傳醫療效能相關規定，依法可裁處

衛生局提醒，民眾不要誤信廣告而延誤治療，要有生病找醫師、用藥找藥師的正確觀念，有疾病問題應尋求合格專業醫師診治，有藥物問題應洽詢藥師諮詢，堅持不信、不聽、不買、不吃、不推薦的用藥「五不」原則，並認明合法藥物廣告、諮詢專業醫藥人員，才能真正守護健康。

衛生局認定網售手鍊非藥物，宣稱療效已觸法。圖／衛生局提供
衛生局認定網售手鍊非藥物，宣稱療效已觸法。圖／衛生局提供
衛生局認定網售手鍊非藥物，宣稱療效已觸法。圖／衛生局提供
衛生局認定網售手鍊非藥物，宣稱療效已觸法。圖／衛生局提供
衛生局查獲網購業者宣稱手鍊有療效，將依法開罰。圖／衛生局提供
衛生局查獲網購業者宣稱手鍊有療效，將依法開罰。圖／衛生局提供

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