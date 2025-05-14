聽新聞
0:00 / 0:00
「青鳥女神」徐閉翻車！ 代言「鳳梨酵素」涉廣告不實遭罰11萬
網紅徐閉先前力挺大罷免走紅，被封為「青鳥女神」，不過卻被網友爆料其所代言的「720鳳梨酵素飲」，因廣告誇大不實遭裁罰11萬元，北市衛生局證實此事。據了解，超裁罰廠商乳牛喵有限公司就是徐開設，也引來不少網友嘲諷。
被稱為「台派女神」的網紅徐閉，大罷免在街頭演說影片曝光後，引來各界注目，也因此受到部分網友的批評，甚至有人攻擊她的外貌。而近日徐閉代言的「720鳳梨酵素飲」，卻被網友爆料，廣告不實違反食安法被衛生局裁罰11萬元，徐甚至怒嗆檢舉者打壓台灣鳳梨。
根據衛生局4月處理食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表，案經民眾先後於2024年12月18日、23日及2025年1月15日向雙北陳情系統反應，受處分人乳牛喵有限公司於團購表單及臉書網站（名稱：OOHsu）刊登「720 鳳梨酵素飲」等食品廣告，內容訊息涉及誇張易生誤解，違反「食品安全衛生管理法」第28條第1項規定，經調查後裁罰11萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言