「青鳥女神」徐閉翻車！ 代言「鳳梨酵素」涉廣告不實遭罰11萬

網紅徐閉先前力挺大罷免走紅，被封為「青鳥女神」，不過卻被網友爆料其所代言的「720鳳梨酵素飲」，因廣告誇大不實遭裁罰11萬元，北市衛生局證實此事。據了解，超裁罰廠商乳牛喵有限公司就是徐開設，也引來不少網友嘲諷。

被稱為「台派女神」的網紅徐閉，大罷免在街頭演說影片曝光後，引來各界注目，也因此受到部分網友的批評，甚至有人攻擊她的外貌。而近日徐閉代言的「720鳳梨酵素飲」，卻被網友爆料，廣告不實違反食安法被衛生局裁罰11萬元，徐甚至怒嗆檢舉者打壓台灣鳳梨。