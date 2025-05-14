拆除工廠廢棄物直接就地掩埋 彰化警逮3人送辦
彰化警今天宣布破獲違規傾倒廢土案，警方指出，彰化市安溪路有業者進行工廠拆除工程時，直接就地掩埋營建廢棄物，循線逮捕呂姓業者及李姓挖土機司機等3人，詢後送辦。
彰化縣警察局彰化分局發布新聞稿，彰化縣環保局日前接獲情資，指彰化市安溪路疑似有人非法掩埋廢棄物，彰化分局會同環保局等單位前往現場開挖，發現地表下埋藏大量廢木材、廢塑膠管、廢棄磚塊及廢棄混凝土塊等。
彰化分局擴大追查，發現呂姓業者涉嫌重大，通知到案說明，呂姓業者坦承，受雇拆除工廠廠房，花新台幣10萬8000元雇用李姓挖土機司機及游姓工人，直接將拆除後廠房廢棄物就地掩埋處理。
警方指出，呂姓業者等人詢後，被依違反廢棄物清理法移送彰化地方檢察署偵辦。
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