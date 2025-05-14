查罷免綠委伍麗華涉連署偽造文書 屏檢全台搜索8處帶回11人

民進黨山地原民立委上月到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案中，第一階段提議，連署過程疑涉違法，包括連署民眾死亡人數最多有202份，提告領銜人張芳碩涉及偽造文書案。屏檢兵分多路全台搜索8處，包括國民黨屏東縣黨部、立委盧縣一屏東縣瑪家鄉服務處等地，帶回涉嫌人、罷免案領銜人張芳碩等11人。

屏東地檢署今中午發新聞稿說明，接獲山地原民立委伍麗華提告後，檢方向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

屏檢表示，今（14）天指揮法務部調查局屏東縣調查站、北部地區機動工作站、東部地區機動工作站、南部地區機動工作站、台中市調查處及高雄市調查處，持屏東地方法院核發搜索票，到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等涉嫌人住處、辦公室及國民黨屏東縣黨部等處所搜索。

檢方指出，共帶回11人，包括國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明、領銜人張芳碩3名涉嫌人，另外8名證人，到案說明，相關調查程序持續進行中。