新北男酒駕累犯5次 慘遭重罰禁駕12年

酒駕累犯將被公布姓名，新北市交通事件裁決處今天公布第69次酒駕及拒測累犯名單，共計45人，其中30多歲男子林仁傑，自2019年7月1日起，無照酒駕第5次，經警方移送公共危險罪2次，判處有期徒刑3個月，除吊銷駕照外，合計遭駕照禁考12年，處罰鍰54萬元。

裁決處表示，酒駕罰則2022年3月31日起實施後，針對酒駕累犯得公布姓名、照片和違規事實，今日公布第69次酒駕及拒測累犯名單的45人中，酒、毒駕第2次者有39人，第3次以上者則有6人；新北市目前已累計公布達1877人、2059人次。

裁決處指出，林仁傑在新北市酒駕2次，桃園市酒駕3次，本次第5次酒駕是由林口分局舉發，酒測值每公升0.17毫克，未遭移送公共危險偵辦；本次是主動到本處辦理分期繳納，而駕駛公司車，車牌已遭吊扣2年。

裁決處長李忠台表示，酒駕新法修正後，依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人有酒（毒）駕、拒絕酒測等情形，車主必須負擔連帶責任，車輛牌照一律吊扣2年；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入車輛；另年滿18歲同車乘客同罰最高處1萬5000元罰鍰。

裁決處呼籲，切勿飲酒後駕車上路，如有飲酒請找親友接送或洽詢代駕服務，亦可搭乘大眾運輸，勿抱持僥倖心態酒後開車，後果可能害人害己造成終生遺憾。