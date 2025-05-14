快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

聽新聞
0:00 / 0:00

不只詐騙案件多 北市查獲經濟犯罪案件較去年增2.2倍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市主計處統計，今年1月至3月台北市查獲違法經濟案件計273件，包括侵害智慧財產權、違反洗錢防制法、違反金融等案件，較去年同期增加188件，增2.2倍，以侵害智慧財產權119件、占43.6%最多。另外，嫌疑犯計473人、查獲金額計11.8億元，也分別較去年同期增加1.7倍、2.1倍。

主計處指出，侵害智慧財產權係指違反「中華民國刑法」、「商標法」、「著作權法」及「營業秘密法」規定，盜用他人商標及著作等權利；違反金融包括違反刑法第344條重利罪之規定、地下通匯、違法收受存款、偽造幣券、行使偽造幣券及非法討債案件等。

市警局指出，違法經濟案件，114年因單一權利人同時告多個廠商，致案件數、嫌疑犯人數較上期大幅增加。另外，警察局持續積極查緝不法，清查犯嫌金流及擴大不法利得沒收，致洗錢防制法查獲金額較上期大幅增加。

北市府積極查緝非法經濟活動，依北市警局統計，今年1月至3月，台北市查獲案件，以侵害智慧財產權占最多；違反洗錢防制法113件、占41.4%次之；再其次是違反金融41件、占15.0%。而侵害智慧財產權中，又以違反商標法68件、占57.1%為大宗。‬‬‬‬

另外，今年1月至3月查獲違法經濟案嫌疑犯計473人，較上年同期增加298人，增1.7倍，以違反洗錢防制法234人占49.5%最多；侵害智慧財產權136人、占28.8%次之；其查獲金額計11.8億元，較上年同期增加8.0億元，増2.1倍，以違反洗錢防制法7.6億元、占64.0%最多，‬違反金融4.3億元、占35.9%次之

台北市查獲違法經濟案件增加，包括侵害智慧財產權、違反洗錢防制法、違反金融等案件。圖／北市主計處提供
台北市查獲違法經濟案件增加，包括侵害智慧財產權、違反洗錢防制法、違反金融等案件。圖／北市主計處提供

北市府 洗錢 財產

延伸閱讀

北市「罷雙吳」衝刺 市議員宣傳車今變行動連署站

六都最低！北市修包租代管房屋稅降至1% 將比照單一自用

台灣人工哺育大猩猩「寶寶」荷蘭罹病亡 北市動物園證實已安樂死

中職／接棒！吉力吉撈出任北市職棒工會理事長

相關新聞

苗栗縣議長之子涉強押討債被聲押 李文斌：兒子要為自己行為負責

苗栗縣議會議長李文斌之子疑因賭債糾紛，12日涉嫌強押被害人談判，檢察官今天凌晨依涉嫌重大，及串證、湮滅證據之虞，向法院聲...

查罷免綠委伍麗華涉連署偽造文書 屏檢全台搜索8處帶回11人

民進黨山地原民立委上月到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案中，第一階段提議，連署過程疑涉違法，包括連署民眾死亡人數最多有20...

伍麗華罷免案領銜人張芳碩列涉嫌人 盧縣一：張很無辜

民進黨山地原民立委伍麗華上月到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案第一階段提議，連署過程疑涉違法，連署民眾死亡人數高達202份...

「青鳥女神」徐閉翻車！ 代言「鳳梨酵素」涉廣告不實遭罰11萬

網紅徐閉先前力挺大罷免走紅，被封為「青鳥女神」，不過卻被網友爆料其所代言的「720鳳梨酵素飲」，因廣告誇大不實遭裁罰11...

新北男酒駕累犯5次 慘遭重罰禁駕12年

酒駕累犯將被公布姓名，新北市交通事件裁決處今天公布第69次酒駕及拒測累犯名單，共計45人，其中30多歲男子林仁傑，自20...

不只詐騙案件多 北市查獲經濟犯罪案件較去年增2.2倍

北市主計處統計，今年1月至3月台北市查獲違法經濟案件計273件，包括侵害智慧財產權、違反洗錢防制法、違反金融等案件，較去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。