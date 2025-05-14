不只詐騙案件多 北市查獲經濟犯罪案件較去年增2.2倍

北市主計處統計，今年1月至3月台北市查獲違法經濟案件計273件，包括侵害智慧財產權、違反洗錢防制法、違反金融等案件，較去年同期增加188件，增2.2倍，以侵害智慧財產權119件、占43.6%最多。另外，嫌疑犯計473人、查獲金額計11.8億元，也分別較去年同期增加1.7倍、2.1倍。

主計處指出，侵害智慧財產權係指違反「中華民國刑法」、「商標法」、「著作權法」及「營業秘密法」規定，盜用他人商標及著作等權利；違反金融包括違反刑法第344條重利罪之規定、地下通匯、違法收受存款、偽造幣券、行使偽造幣券及非法討債案件等。

市警局指出，違法經濟案件，114年因單一權利人同時告多個廠商，致案件數、嫌疑犯人數較上期大幅增加。另外，警察局持續積極查緝不法，清查犯嫌金流及擴大不法利得沒收，致洗錢防制法查獲金額較上期大幅增加。

北市府積極查緝非法經濟活動，依北市警局統計，今年1月至3月，台北市查獲案件，以侵害智慧財產權占最多；違反洗錢防制法113件、占41.4%次之；再其次是違反金融41件、占15.0%。而侵害智慧財產權中，又以違反商標法68件、占57.1%為大宗。‬‬‬‬