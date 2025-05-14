聽新聞
0:00 / 0:00
不只詐騙案件多 北市查獲經濟犯罪案件較去年增2.2倍
北市主計處統計，今年1月至3月台北市查獲違法經濟案件計273件，包括侵害智慧財產權、違反洗錢防制法、違反金融等案件，較去年同期增加188件，增2.2倍，以侵害智慧財產權119件、占43.6%最多。另外，嫌疑犯計473人、查獲金額計11.8億元，也分別較去年同期增加1.7倍、2.1倍。
主計處指出，侵害智慧財產權係指違反「中華民國刑法」、「商標法」、「著作權法」及「營業秘密法」規定，盜用他人商標及著作等權利；違反金融包括違反刑法第344條重利罪之規定、地下通匯、違法收受存款、偽造幣券、行使偽造幣券及非法討債案件等。
市警局指出，違法經濟案件，114年因單一權利人同時告多個廠商，致案件數、嫌疑犯人數較上期大幅增加。另外，警察局持續積極查緝不法，清查犯嫌金流及擴大不法利得沒收，致洗錢防制法查獲金額較上期大幅增加。
北市府積極查緝非法經濟活動，依北市警局統計，今年1月至3月，台北市查獲案件，以侵害智慧財產權占最多；違反洗錢防制法113件、占41.4%次之；再其次是違反金融41件、占15.0%。而侵害智慧財產權中，又以違反商標法68件、占57.1%為大宗。
另外，今年1月至3月查獲違法經濟案嫌疑犯計473人，較上年同期增加298人，增1.7倍，以違反洗錢防制法234人占49.5%最多；侵害智慧財產權136人、占28.8%次之；其查獲金額計11.8億元，較上年同期增加8.0億元，増2.1倍，以違反洗錢防制法7.6億元、占64.0%最多，違反金融4.3億元、占35.9%次之
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言