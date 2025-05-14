苗栗縣議長之子涉強押討債被聲押 李文斌：兒子要為自己行為負責
苗栗縣議會議長李文斌之子疑因賭債糾紛，12日涉嫌強押被害人談判，檢察官今天凌晨依涉嫌重大，及串證、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，李文斌回應，兒子是成年人，也多次囑咐交代，遺憾發生這種事，兒子也要為自己行為負責。
苗栗市一家飲料店前天晚上10點多，發生一群人涉嫌強押2人上車，過程被PO在社群，並點名李文斌之子涉案，苗栗警察分局當天據報，隨即出動員警，不久就在苗栗縣後龍鎮攔下人車，2名被害人並無受傷，車內沒有查獲刀械，將相關人員帶回調查。
苗栗分局報請檢察官指揮，循線拘提多人到案，且與被害人各說各話，初步認定是賭債糾紛引起，昨天移送苗栗地檢署，檢察官認為李文斌之子等4人，涉嫌犯刑法第302條之1加重剝奪他人行動自由、第150條第2項妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見，全案進一步進一步查證釐清。
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