苗栗縣議長之子涉強押討債被聲押 李文斌：兒子要為自己行為負責

苗栗縣議會議長李文斌之子疑因賭債糾紛，12日涉嫌強押被害人談判，檢察官今天凌晨依涉嫌重大，及串證、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，李文斌回應，兒子是成年人，也多次囑咐交代，遺憾發生這種事，兒子也要為自己行為負責。

苗栗市一家飲料店前天晚上10點多，發生一群人涉嫌強押2人上車，過程被PO在社群，並點名李文斌之子涉案，苗栗警察分局當天據報，隨即出動員警，不久就在苗栗縣後龍鎮攔下人車，2名被害人並無受傷，車內沒有查獲刀械，將相關人員帶回調查。