國泰航空工會理事長私宅自肥當職工會館 還花公款千萬裝潢、購車

國泰航空台灣分公司產業工會理事長任睦杉擔任職工福委會主委時，被控未徵詢國泰航空員工意見或討論備選方案，隱瞞自己購買淡水毛坯屋，決議該屋作為職工休閒會館、裝潢成豪宅。台北地檢署第3度偵查認定任男涉背信罪起訴，不法所得1060萬餘元宣告沒收。

起訴指出，福委會歷年結餘款自2015年底為止為1810萬4589元，任男未曾向國泰航空員工徵詢或討論，利用其勞工代表派多數優勢通過決議，租場地當成休閒會館，且隱瞞地點直到他買下淡水毛坯屋後，開會決議裝潢工程費500萬至600萬元，又與廠商簽裝潢合約，先後從福委會動支裝潢款721萬1514元，將毛坯屋裝潢至美輪美奐。

任男將房屋當成產業工會辦公室使用，向福委會收租金共每94萬8千元。另以接送員工到休閒休館為由，決議通過買車，並將245萬元的7人座車登記在自己名下。

檢方指出，任男向福委會委員隱匿房屋是他所有在先，臨訟時飾詞狡辯，辯稱是蕭姓證人指定地點、堅持支付租金，他是擔心房屋租期太長易生變數，才會自行買屋。任男將多數人的資金巧立名目用作私人住宅高價裝潢與設備，及購車服務少數人的通勤路線需求，甚至對員工說「千萬不要告訴他人以免走漏風聲」。

檢方查出，該房屋在出售時是毛坯房，當時許姓屋主急著出售，未曾有出租意願，不可能有出租報價供蕭姓證人決策。

檢方認為，涉及公眾的鉅額支出應有多數職工反映有職工休閒會館具體需求，依國泰航空職員上下班地點、居所等位置，評估動線決定適當位置，且依具體需求細節估列空間大小與裝潢設備，評估支出成本與欲達成的目的是否匹配、效益、備選方案，方能決議應否設置職工休閒會館。

檢方直指，此案決策過程付之闕如，無脈絡可循，突然在2015年間12月決議設置職工休閒會館，又再無任使用需求相關計算基礎下，2016年決議裝潢費為500萬至600萬元，同日確認職工休閒會館經營管理方針是為提供員工交流放鬆、在職訓練與第二專長培育、勞工教室、才藝教室、會議等，堪稱「先射箭後畫靶」。