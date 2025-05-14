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滑雪跌倒用手撐 學員摔骨折提告教練及學校敗訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名洪姓女子前年與妻子及朋友一同報名上滑雪教練課，卻在操作滑雪機時不斷摔倒，還因手撐地導致右手骨折、韌帶損傷，憤而向教練及滑雪學校提告求償，指控教練沒有協助防護，不過法官認定滑雪練習本來就會摔，教練有事前提醒，因此判洪女敗訴。

判決書指出，洪姓女子2023年10月7日報名參加滑雪學校的「SB單板初級滑雪團體課」，共分為5堂課程，讓新手能學習如何穿裝備、滑行、煞車及模擬下纜車，但洪女卻在上到第3堂課時，因為上滑雪機模擬滑雪時，不慎摔倒，還站不起來接連摔。

洪女在短短1分鐘之內就接連摔倒4次，教練雖上前攙扶，但洪女指控教練還沒有等她站起來就放手，導致她才剛站起來又摔倒，直到她因受傷「唉了一聲」，教練才緊急按停滑雪機讓機器停下來，但仍造成她右手肘脫位、尺骨喙突骨折、右手肘外側副韌帶損傷。

洪女因此提告教練及滑雪學校求償42萬多元，不過教練也喊冤，認為她在上課前已督促所有學員穿著安全帽、護腕、護膝、護臀等護具，且在上課中不斷提醒洪女及其他學員「不要用手撐」，還示範正確的跌坐姿勢，才讓學員上滑雪機練習。

不過洪女認為是教練疏於指導、防護而讓她摔倒受傷，且滑雪學校沒有發護肘保護手肘，才導致受傷事故發生。

經法官審理及其他學員證詞，法官認為，滑雪課在練習中本來就會摔倒，教練事前有提到使用滑雪板會面臨的一些風險，可見在訓練中摔倒是容許的風險，不能只因為洪女一直摔倒就認為教練有過失，因此判洪女求償敗訴。

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

提告 教練 骨折

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