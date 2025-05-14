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罷免林俊憲王定宇案起訴 南檢：辦案不分顏色

中央社／ 台南14日電

台南地檢署日前偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉不法，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人；檢方今天表示，辦案不分顏色，絕無押人取供及羅織罪名。

南檢今天發布新聞稿指出，專案小組客觀中立偵查全案，無預設立場，嚴守法定程序，依證據辦案，檢察官向台南地方法院聲請羈押涉案被告，避免被告串供、滅證，地院也支持同意羈押。

南檢表示，全案偵查終結，檢察官依被告供述及調查取得證據，分別提起公訴及緩起訴處分，相關程序依法依規，絕無押人取供、羅織罪名；全案起訴後，仍有相關案件由檢察官依法偵辦中，外界勿恣意揣測。

南檢強調，檢方辦案不分顏色，無論涉案對象身分或所屬政黨為何，將依法律程序秉公辦理，全力維護司法公信與社會大眾對法治的信賴。

南檢偵辦林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法，3月20日搜索國民黨台南市黨部等處，21日聲押莊占魁、劉姓總幹事獲准；劉姓總幹事已坦承犯行，3月底請回，莊占魁移審台南地院後也坦承犯行，以新台幣20萬元交保。

南檢5月8日依刑法第216、210條行使偽造私文書，及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌，對市黨部莊占魁、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書9人，以及胡姓罷免案領銜人及林姓友人提起公訴。

另外，涉案市黨部相關幹部、黨工、親友等37名被告，雖涉犯偽造文書等罪嫌，但南檢考量多基於親友情誼等因素，協助抄寫偽造提議人名冊，非核心成員，犯後也坦承犯行，檢方給予緩起訴處分；但在緩起訴期間1年，須參與南檢舉辦法治教育及向公庫繳交1萬元至10萬元不等緩起訴處分金。

台南 檢察官 罷免

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