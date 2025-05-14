尾隨攔下被拒酒測罰18萬 法院認警違法：預防才是首要

台中吳姓男子因拒絕酒測挨罰18萬元、吊照，他不服提行政訴訟控訴警方攔查不合法；法院勘驗畫面發現，吳男並無違規，警卻早已鎖定他一路尾隨，待他「可能」壓到雙黃線就加速攔查，藉此取得程序合法性，背離酒駕預防原則，以事後處罰為目的，認定攔檢不合法，撤銷原處分，可上訴。

經查，吳男2024年6月10日晚上10點多開車經大里區國光路，霧峰分局警員以他跨越雙黃線攔查並要求酒測，吳拒絕被依道路交通管理處罰條例舉發，由台中市交通裁決處罰他18萬元、吊銷駕照。

吳不服提行政訴訟，主張沒跨越雙黃線，採證影像不能證明他違規，警方攔查不合法，他無接受酒測義務，警員在檢測前也沒告知他若拒絕會被吊照，導致他無法充分評估而選擇拒測。

台中交裁處抗辯稱，吳確實違規，畫面雖不清晰但警員親眼目擊，攔查有依據，且警方先用酒精檢視器發現有酒精反應，客觀上合理判斷該車易生危害。

台中高等行政法院勘驗密錄器，發現警員當時停在國光路二段路旁，一見吳的車經過就隨即發動警用機車跟在後面，畫面無法清楚辨識陳的車是否跨越雙黃線，警員攔停後要求對酒測棒吹氣且亮燈，警方詢問後，陳就坦承有喝2杯啤酒。

警方表示要酒測，給予漱口後告知酒測值相關罰則、規定，並稱「拒絕酒測是罰18萬喔」、「你忽然切中線又切回來，是不是疲勞駕駛。」等語。但根據畫面，發現吳穩定前行沒有蛇行或違規，難認有警方稱他壓到雙黃線。

法院發現，警方攔查前似乎早鎖定吳男，警員事前還說「他好像沒打方向燈...他直走」，待吳ㄧ經過警員就驅車尾隨，等發現對方「可能」壓到雙黃線才加速攔檢。

法院直言，警方執法過程，似已「取締酒駕」為目的而非以「防止酒駕」為重心。法院認為，警方若發現可能酒駕應勸導制止為優先，而非任其駕車上路、伺機尾隨，等待有違規發生時再趨前盤查，藉以取得攔查酒駕程序的合法性。

法院還說，酒駕是重大違規，動輒造成嚴重死傷，警察執法應以事先預防為首要，非以事後處罰為目的，才符合警執法第1條警察行使職權「保障人民權益，維持公共秩序，保護社會安全」宗旨。

法院認定，本件警員無合法攔檢事由，就算吳吐氣有酒精反應、自稱喝酒，仍不得倒果為因，判撤銷原處分。