台南男盜用雙證件購買中古車 苦主收到罰單報警揪出他

陳姓男子6年多前在台北市士林區公園內拾獲王姓男子不慎遺失的國民身分證及健保卡，去年4月間盜刻王男印章，持雙證件向中古車行購入一輛轎車，直至陳男開車違規被開單，王男收到罰單後才發現證件遭盜用，報警處理，陳男坦承犯行，法官認他犯非法利用個人資料罪判刑3月。

檢警調查，陳於2018年8月間，在台北市士林區福林路公園內，拾獲王不慎遺失身分證及健保卡各1張。去年4月20日，向不知情中古車銷售業者表示欲購買中古車，同年月22日將雙證件交付業者，委託業者刻印印章，辦理購車事宜。

經汽車代檢人員辦理驗車，並前往台南監理站窗口完成過戶，直至王接獲繳費通知書後察覺有異，報警處理。

陳於警詢及偵查中均坦承不諱，與中古業者、代檢人員及王等人供述相符，事證明確。陳與王調解成立，賠償損失。

檢方認為，陳所為涉犯刑法中行使偽造私文書罪嫌及使公務員登載不實罪嫌、侵占遺失物罪嫌及戶籍法中冒用身分而使用他人遺失國民身分證罪嫌，認陳基於單一將該車輛過戶到自己名下犯意，因而先後涉犯相關罪名，從一重行使偽造私文書罪嫌論處。