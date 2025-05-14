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彰化業者拆廠房就地掩埋被抓包 違反廢清法3人移送法辦

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局近日會同彰化縣環保局、農業部林業及自然保育署南投分署在彰化市安溪段土地查獲非法掩埋營建廢棄物，業者將拆除廠房後的大量廢木材混合物、廢塑膠混合物等違法掩埋，警方依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。

彰化縣環保局日前接獲情資，在彰化市安溪段土地疑似有非法掩埋廢棄物情形，警方會同環保等調查小組前往現場開挖勘查，發現土地下方埋藏大量廢木材混合物、廢塑膠混合物、廢塑膠管、廢棄磚塊及廢棄混凝土塊等。

警方調查發現，該地原是一座廠房因租約到期，經農業部林業及自然保育署南投分署依法要求拆屋還地，但呂姓業者卻為節省清運費與處理時間，指示李姓挖土機司機及游姓機師，將1553平方公尺廠房拆除後的廢棄物就地掩埋處理，因此違反廢清法。

彰化警分局強調，非法棄置廢棄物不僅破壞土地資源與自然環境，也可能波及地下水層及農業使用安全，對公共衛生與國土保育構成嚴重威脅，警方將持續強化與地方主管機關橫向聯繫與聯合稽查機制，加強查緝非法棄置廢棄物行為，籲民眾切勿心存僥倖而觸法。

警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供
警方會同環保局查獲業者將拆除廠房的事業廢棄物就地掩埋，依違反廢棄物清理法將呂姓業者等3人移送法辦。 圖／警方提供

廢棄物 環保局

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