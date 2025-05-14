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台美司法互助首例！抓跨境詐團 檢察官赴美國就訊證人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，抓到台灣廖姓女幹部從事電信感情詐騙，不法所得破億元還扣到1支3000多萬元的Richard Mille粉紅鑽表；偵辦檢察官張富鈞也親自赴美訊問詐團成員，寫下台美司法互助以來，首度由檢察官赴美就訊紀錄。

台中地檢指出，全案由檢察官張富鈞指揮刑事局國際科等，並與美國國土安全調查署台北、洛杉磯與納許維爾辦公室及美國海關暨邊境保衛局，經查廖姓女子（36歲）為詐團高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募黃姓男子（39歲）擔任車手頭。

檢警察出，廖女、黃男2023年6月起以通訊軟體Telegram聯繫、指揮在美國的美籍肖姓、孫姓成員負責向被害人收款，而廖女則拿2名女性友人的護照，在美國銀行冒名開立數個帳戶，並藉由詐團以感情詐騙（俗稱殺豬盤「pig butchering scam」、浪漫騙局「romance scam」）。

廖等人利用小額投資取信被害人，等待對方投入大量資金後，又以各種理由要求再繳大筆現金，要求會到指定帳戶、給車手取款，廖女並將犯罪所得存到父母名下帳戶，用來買RM鑽表、鑽石、比特幣等，還買了1輛Lexus RX350h名車給父親代步。

檢警統計，全案至少有3名美國人受騙，詐得美金532萬元，換算台幣高達1億7052萬元，偵結依組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢及護照條例等起訴廖女、黃男。

檢方也說，廖女等人對境外民眾詐騙，嚴重損害我國國際形象，利用假護照申請人頭帳戶隱匿金流，並兌換成名表、鑽戒及虛擬貨幣，對廖女具體求刑10年、黃男5年。

檢方也說明，本案是台、美執法機關近期聯手破獲的重大跨境詐欺洗錢案，廖女長期滯留海外，美方先提供我方其犯罪事證，待她今年1月24日農曆年前回台，在桃園國際機場拘、聲押禁見獲准後，2月10日第二波搜索。

由於同案詐團其他成員分別在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯逮捕起訴，查扣犯罪所得甚巨，日後須經被害人罪贓返還，台灣高等檢察署檢察長張斗輝高度重視，邀法務部國際及兩岸法律事務司討論。

經台、美溝通後，先由美方國土安全調查署團隊今年3月，依台美司法互助協定赴台中地檢調查取證，美國檢察官以視訊方式參與，中檢檢察官張富鈞協助美方訊問在押被告，雙方完成證物移交程序。

中檢主任檢察官陳信郎、檢察官張富鈞4月也赴美，與美方國土安全調查署（HSI）洛杉磯分部溝通，張富鈞再赴田納西州納許維爾聯邦法院檢察官辦公室，以證人分身訊問孫姓詐團成員，是台美司法互助以來，首次由檢察官赴美直接就訊證人。

台、美國聯手查獲跨境詐騙集團，扣到1支3000多萬元的Richard Mille粉紅鑽表。圖／檢方提供
台、美國聯手查獲跨境詐騙集團，扣到1支3000多萬元的Richard Mille粉紅鑽表。圖／檢方提供
中檢檢察官張富鈞（右3）赴美國就訊詐團證人，是台美司法互助以來，首次由檢察官赴美直接就訊證人。圖／檢方提供
中檢檢察官張富鈞（右3）赴美國就訊詐團證人，是台美司法互助以來，首次由檢察官赴美直接就訊證人。圖／檢方提供

檢察官 美國 詐騙集團

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