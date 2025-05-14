快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

聽新聞
0:00 / 0:00

林姿妙親信「有詐欺、不算貪汙」 二審今判從12年「大減」為4年10月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12年刑，沒收5700萬不法所得。許上訴，稱自己辛苦經營才有人脈，他的光芒籠罩縣長林姿妙，否認以「縣長秘書」名義訛騙，台灣高等法院今改認定不構成貪汙，刑度大減為4年10月刑。

林姿妙因涉貪，宜蘭地方法院依圖利、洗錢、財產來源不明罪判她12年6月徒刑，遭停職，案件上訴高院中。

許智信（53歲）學歷為高中肄業，2020年2月到2023年9月間，擔任宜蘭縣公共造產基金雇用業務員、雇用管理員、雇用專員，負責推展公共造產，並支援縣長室基層服務，對外宣稱是縣長林姿妙秘書、助理，也陪同林姿妙參與基層活動。

許2021年6月至2023年9月間，以「有未公開的政府採購標案可以投資」名義，騙10名被害人投資；又因積欠高利貸，2023年1月至9月間，訛7名被害人「有投資案可供投資」。許共騙取17人6500萬餘元，僅歸還部分款項。

宜蘭地院認為許是具法定權限的公務員，為填補在外欠款，利用職務上機會之便，謊稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，以此方式詐取巨款，敗壞公務人員形象。許以政府採購標案詐財部分，是利用公務員身分詐財，犯貪汙治罪條例，10罪各判處7年2月到7年10月刑；其餘7罪以投資案名義詐欺，無證據證明和許的職務有直接或相當關聯性，犯詐欺罪，各判處7月到1年2月刑，合併執行12年。

許堅持無罪，上訴二審。高院審理時，檢察官指許的律師一再傳證人，想把許投資詐欺的犯行導成「向被害人借款」，但所有證人都證稱許以投資名義收取數千萬的款項，且因他是縣長身旁的秘書、專員，被害人才相信有政府標案可以投資，足見他犯利用職務上機會詐取財物罪。檢方也指鄭姓、陳姓、連姓被害人部分，一審僅以普通詐欺罪處斷，判決違誤。

許智信的律師表示，許在縣府工作是「客觀事實」，是否有利用職權貪汙則只是假設，主張這些錢都是許的「借款」，如有意騙人，許早就捲款潛逃，何必再借錢還款。律師認為17個罪行都是獨立的，許沒有施用詐術，是被害人「帶入對被告工作的想像」，本案充其量只是民事債務不履行而已。

檢察官則批許穿著印有林姿妙名字的背心到處跑，向被害人佯稱有政府標案可投資，紊亂公務員官箴，惡性重大，請求法官從重量刑。

許智信認為關押至今很無辜，否認有說過是「縣長秘書」，他因辛苦經營才有人脈，林姿妙才可以在競選對手的本命區倒贏對方，不甘被說貪汙，自認只是「小跑腿」。

高院審理後認為，許智信被控詐欺取財部分，一審認事用法無違誤，此部分駁回許上訴，但他被控貪汙部分，合議庭認為許雖任公職，不過與標案、採購無關，因此撤銷，應執行刑減為4年10月。

宜蘭縣長林姿妙（涉貪停職中）親信、前公共造產專員許智信因涉詐欺與貪汙，一審遭判12年徒刑，台灣高等法院認為貪汙部分罪證不足，今改判他4年10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
宜蘭縣長林姿妙（涉貪停職中）親信、前公共造產專員許智信因涉詐欺與貪汙，一審遭判12年徒刑，台灣高等法院認為貪汙部分罪證不足，今改判他4年10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

被害人 詐欺 貪汙

延伸閱讀

藍勸進代理縣長林茂盛參選宜蘭縣長 喊話想參選的人快表態

藝人NONO涉性侵！一審判2年6月 律師：判決偏輕、二審不可能緩刑

影／宜蘭童玩節30歲生日快樂 歷任縣長齊聲祝福影片「他」現身

現身凱道「戰獨裁」林姿妙：相信正義很快會回來

相關新聞

白忙...朱國榮、鍾文智、徐少東「連3逃」 最高檢將訂保全羈押制

針對重大案件被告棄保潛逃 ，最高檢察署昨與台灣高檢署開會研商，就最高法院審理中案件有強制處分必要而由第二審法院裁定時，盡...

林姿妙親信「有詐欺、不算貪汙」 二審今判從12年「大減」為4年10月

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他...

台美司法互助首例！抓跨境詐團 檢察官赴美國就訊證人

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，抓到台灣廖姓女幹部從事電信感情詐騙，不法所得破億元還扣到1支3000多萬元的Richar...

彰化業者拆廠房就地掩埋被抓包 違反廢清法3人移送法辦

彰化警分局近日會同彰化縣環保局、農業部林業及自然保育署南投分署在彰化市安溪段土地查獲非法掩埋營建廢棄物，業者將拆除廠房後...

花蓮「查水表案」偵結 民政處長明良臻等3官員違反個資遭訴

花蓮罷免立委傅崐萁在第一階段提議時，縣府民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對資料，引發「查水表」爭議，3月底遭羈押禁見...

酒駕再犯代價高！新北重罰累犯禁駕12年

新北市交通事件裁決處14日公布第69次酒駕及拒測累犯名單，共計45人，其中自2019年7月1日起，無照酒駕第5次的林仁傑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。