林姿妙親信「有詐欺、不算貪汙」 二審今判從12年「大減」為4年10月

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12年刑，沒收5700萬不法所得。許上訴，稱自己辛苦經營才有人脈，他的光芒籠罩縣長林姿妙，否認以「縣長秘書」名義訛騙，台灣高等法院今改認定不構成貪汙，刑度大減為4年10月刑。

林姿妙因涉貪，宜蘭地方法院依圖利、洗錢、財產來源不明罪判她12年6月徒刑，遭停職，案件上訴高院中。

許智信（53歲）學歷為高中肄業，2020年2月到2023年9月間，擔任宜蘭縣公共造產基金雇用業務員、雇用管理員、雇用專員，負責推展公共造產，並支援縣長室基層服務，對外宣稱是縣長林姿妙秘書、助理，也陪同林姿妙參與基層活動。

許2021年6月至2023年9月間，以「有未公開的政府採購標案可以投資」名義，騙10名被害人投資；又因積欠高利貸，2023年1月至9月間，訛7名被害人「有投資案可供投資」。許共騙取17人6500萬餘元，僅歸還部分款項。

宜蘭地院認為許是具法定權限的公務員，為填補在外欠款，利用職務上機會之便，謊稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，以此方式詐取巨款，敗壞公務人員形象。許以政府採購標案詐財部分，是利用公務員身分詐財，犯貪汙治罪條例，10罪各判處7年2月到7年10月刑；其餘7罪以投資案名義詐欺，無證據證明和許的職務有直接或相當關聯性，犯詐欺罪，各判處7月到1年2月刑，合併執行12年。

許堅持無罪，上訴二審。高院審理時，檢察官指許的律師一再傳證人，想把許投資詐欺的犯行導成「向被害人借款」，但所有證人都證稱許以投資名義收取數千萬的款項，且因他是縣長身旁的秘書、專員，被害人才相信有政府標案可以投資，足見他犯利用職務上機會詐取財物罪。檢方也指鄭姓、陳姓、連姓被害人部分，一審僅以普通詐欺罪處斷，判決違誤。

許智信的律師表示，許在縣府工作是「客觀事實」，是否有利用職權貪汙則只是假設，主張這些錢都是許的「借款」，如有意騙人，許早就捲款潛逃，何必再借錢還款。律師認為17個罪行都是獨立的，許沒有施用詐術，是被害人「帶入對被告工作的想像」，本案充其量只是民事債務不履行而已。

檢察官則批許穿著印有林姿妙名字的背心到處跑，向被害人佯稱有政府標案可投資，紊亂公務員官箴，惡性重大，請求法官從重量刑。

許智信認為關押至今很無辜，否認有說過是「縣長秘書」，他因辛苦經營才有人脈，林姿妙才可以在競選對手的本命區倒贏對方，不甘被說貪汙，自認只是「小跑腿」。