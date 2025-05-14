酒駕再犯代價高！新北重罰累犯禁駕12年

新北市交通事件裁決處14日公布第69次酒駕及拒測累犯名單，共計45人，其中自2019年7月1日起，無照酒駕第5次的林仁傑，經警方移送公共危險罪2次，判處有期徒刑3個月，除吊銷駕照外，合計遭駕照禁考12年，處罰鍰54萬元。

裁決處表示，酒駕罰則自111年3月31日起實施後，針對酒駕累犯得公布姓名、照片和違規事實，今日公布第69次酒駕及拒測累犯名單的45人中，酒（毒）駕第2次者有39人，第3次以上者則有6人；新北市目前已累計公布達1,877人、2,059人次。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法修正後，依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人有酒（毒）駕、拒絕酒測等情形，車主必須負擔連帶責任，車輛牌照一律吊扣2年；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入車輛；另年滿18歲同車乘客同罰最高處新臺幣1萬5,000元罰鍰。

裁決處再次呼籲市民朋友，切勿飲酒後駕車上路，如有飲酒請找親友接送或洽詢代駕服務，亦可搭乘大眾運輸，勿抱持僥倖心態酒後開車，後果可能害人害己造成終生遺憾。