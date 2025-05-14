快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

酒駕再犯代價高！新北重罰累犯禁駕12年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市交通事件裁決處14日公布第69次酒駕及拒測累犯名單，共計45人，其中自2019年7月1日起，無照酒駕第5次的林仁傑，經警方移送公共危險罪2次，判處有期徒刑3個月，除吊銷駕照外，合計遭駕照禁考12年，處罰鍰54萬元。

裁決處表示，酒駕罰則自111年3月31日起實施後，針對酒駕累犯得公布姓名、照片和違規事實，今日公布第69次酒駕及拒測累犯名單的45人中，酒（毒）駕第2次者有39人，第3次以上者則有6人；新北市目前已累計公布達1,877人、2,059人次。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法修正後，依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人有酒（毒）駕、拒絕酒測等情形，車主必須負擔連帶責任，車輛牌照一律吊扣2年；因而肇事致人重傷或死亡，得沒入車輛；另年滿18歲同車乘客同罰最高處新臺幣1萬5,000元罰鍰。

裁決處再次呼籲市民朋友，切勿飲酒後駕車上路，如有飲酒請找親友接送或洽詢代駕服務，亦可搭乘大眾運輸，勿抱持僥倖心態酒後開車，後果可能害人害己造成終生遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裁決處再次呼籲市民朋友，切勿飲酒後駕車上路。圖／新北市交通事件裁決處提供
裁決處再次呼籲市民朋友，切勿飲酒後駕車上路。圖／新北市交通事件裁決處提供

酒駕 駕照

延伸閱讀

新北汐止伯爵街14巷沉陷 土木技師提防災情擴大及搶修方案

新北議員指客語認證獎勵誘因低 客家局承諾研議加碼

世壯運／好玩卡沒跟新北商圈合作？體育局：新北官網有呈現

輝達海外總部傳選址台灣 侯友宜力邀黃仁勳來新北

相關新聞

白忙...朱國榮、鍾文智、徐少東「連3逃」 最高檢將訂保全羈押制

針對重大案件被告棄保潛逃 ，最高檢察署昨與台灣高檢署開會研商，就最高法院審理中案件有強制處分必要而由第二審法院裁定時，盡...

林姿妙親信「有詐欺、不算貪汙」 二審今判從12年「大減」為4年10月

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他...

台美司法互助首例！抓跨境詐團 檢察官赴美國就訊證人

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，抓到台灣廖姓女幹部從事電信感情詐騙，不法所得破億元還扣到1支3000多萬元的Richar...

台南男盜用雙證件購買中古車 苦主收到罰單報警揪出他

陳姓男子6年多前在台北市士林區公園內拾獲王姓男子不慎遺失的國民身分證及健保卡，去年4月間盜刻王男印章，持雙證件向中古車行...

彰化業者拆廠房就地掩埋被抓包 違反廢清法3人移送法辦

彰化警分局近日會同彰化縣環保局、農業部林業及自然保育署南投分署在彰化市安溪段土地查獲非法掩埋營建廢棄物，業者將拆除廠房後...

花蓮「查水表案」偵結 民政處長明良臻等3官員違反個資遭訴

花蓮罷免立委傅崐萁在第一階段提議時，縣府民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對資料，引發「查水表」爭議，3月底遭羈押禁見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。