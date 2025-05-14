高雄通緝男逆向行駛遇警攔查 赫見他曾2分鐘搶2家車行
38歲的楊姓男子涉強盜案獲假釋，因涉及毒品案遭撤銷假釋，但他未報到服刑，經檢方發布通緝。他沒想到，檢方剛對他發布通緝，隔天他就因交通違規落網，須補服約4年殘刑。
據了解，楊姓男子於2013年1月2日下午4時18分在高雄市小港區，戴口罩蒙面、持西瓜刀，搶劫車行老闆後，2分鐘後又到隔壁車行，搶劫正打麻將的4名男子，共得款1萬3000多元，經高雄地方法院及高雄高分院，依強盜罪判刑13年2月入獄。
直到3年前楊男獲假釋，但後來他涉毒品案，被撤銷假釋，高雄地檢署通知不到他報到服殘刑，5月9日對他發布通緝。
5月10日下午4時許，楊男駕駛轎車經過高雄市前金區六合二路，因逆向行駛，遇高雄市警新興分局前金分駐所員警攔下去路，他稱因不熟路況才不慎違規。
警方要對他開罰單，查證他的身分，他先以哥哥的駕照想矇混過關，經警方發覺有異，他又謊報朋友的身分證號，仍被員警識破，才拿出自己的身分證，查出他前1天遭通緝，逮捕他解送歸案。
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