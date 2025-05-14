19歲男觀光出境閃兵不歸 母稱：兒偷偷出國
桃園彭姓男子趕在兵籍調查前出國觀光就此不歸，區公所公告通知他返國收兵單未果，去年發送徵兵檢查通知書也未見彭現身醫院受檢，遭桃市府函送，桃園地檢署偵結，依妨害兵役治罪條例的妨害役男徵兵處理罪嫌起訴並聲請簡易判決。
起訴指出，19歲的彭姓男子是民國93年次的役男，入伍只需接受4個月的常備兵役軍事訓練，但他於2023年5月16日，以短期觀光為由申請出境，按照役男出境處理辦法的規定，出境時間最長不得超過4個月，也就是彭男必須於同年9月17日凌晨0時前返國，但他當年出境後就未再入境了。
桃園市桃園區公所於同年10月11日公告，通知彭男返國接受徵兵處理未果，於2024年3月12日仍將役男徵兵檢查通知書寄到彭男出國前住處，由彭母收件，通知彭男應於同年3月27日下午1時前往指定的台北榮總桃園分院健檢中心接受徵兵處理，彭依然未返國按時到檢，因此未能接受徵兵處理。
桃園地檢署啟動偵查，經二度合法傳喚彭仍未到庭，因此由彭母以證人身分出庭，她在偵查庭時證稱，「兒子是偷偷出國的」，她不知情。她都幫兒子代收信件，公所的徵兵處理通知內容，她有通知，兒子也知道自己要服兵役，可是出國後都沒有回來，也沒說不回來的原因。檢察官根據通知書、徵兵檢查醫院名冊和彭男入出境資料，本案事證明確，彭男犯嫌可認定，予以起訴。
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