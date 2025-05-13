辯護團聲請勘驗2資料 柯文哲直呼：要押我就押，其他的先放

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，柯文哲辯護律師團聲請調查勘驗都委會783次會議，及北市議員苗博雅質詢影片。對於傳訊眾多證人詰問需耗時，柯文哲說「我被押9個月了，我寧可知道真相！」柯直言，「你們只是要押我就押，其他的先放，李文宗不需要押，太過分了」。

受命法官今晚再開準備程序庭，柯文哲辯護團提出聲請調查證據，勘驗2021年9月9日都委會關鍵的783次會議，時間40分鐘，待證事實為彭振聲主持會議無程序瑕疵，各委員均充分發言表達意見，邵琇珮也說明各委員疑義，並無強行通過決議。

柯文哲辯護團也聲請勘驗苗博雅質詢影片，認為當時備詢的各局處首長捍衛都委會決議，以勘驗影片取代傳喚證人到庭作證。法庭上一度找尋勘驗的質詢影片，最後由法官諭知請辯護人盡快提供檔案給法院，由合議庭評議是否勘驗。

檢方認為已聲請傳喚苗博雅，檢方已擬定交互詰問問題，包含質詢前因後果、後續北市府處理與本案相關，無法以勘驗影片取代傳喚證人到庭。

辯護人提到，檢方曾說法庭不是菜市場，是否名嘴、質詢過的人都可以到法院作證？檢方傳喚苗博雅、悟覺妙天、邱清章等3人作證，都與本案無關連，稗官野史都要到法院交互詰問？

受命法官今與檢辯雙方討論傳喚證人詰問所需時間，其中楊智盛、劉秀玲、邵琇珮、黃景茂、彭振聲，每人需要2小時。檢方認為以朱亞虎為例在1.5小時詰問，但程序進行整整2天，對在押被告不一定有利，請法院一併審酌。

柯文哲對此認為，「我被押9個月了，我寧可知道真相！如果是非法的，怎麼會通過？我當市長我很想知道」，柯文哲接著以平和的語氣直言「你們只是要押我，就押，其他的先放，李文宗不需要押，太過分了」。