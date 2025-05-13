中信金聲明：澄清湖購地案交易合法 支持同仁上訴證清白

針對台北地方法院13日宣判中國信託金融控股公司董事長辜仲諒涉及「澄清湖大樓購地案」判刑7年8月一事，中國信託金控發布聲明強調，相關不良債權標售及大樓購置交易，均係同仁基於維護公司利益所為，所有交易收益始終保留在集團體系內，並已完整匯回金控，經由律師與會計師內部查核確認屬實，並無任何個人圖利或造成公司損害情事。

聲明如下：