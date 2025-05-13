快訊

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會 將出售設備

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

中信金聲明：澄清湖購地案交易合法 支持同仁上訴證清白

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對台北地方法院13日宣判中國信託金融控股公司董事長辜仲諒涉及「澄清湖大樓購地案」判刑7年8月一事，中國信託金控發布聲明強調，相關不良債權標售及大樓購置交易，均係同仁基於維護公司利益所為，所有交易收益始終保留在集團體系內，並已完整匯回金控，經由律師與會計師內部查核確認屬實，並無任何個人圖利或造成公司損害情事。

聲明如下：

相關不良債權標售及澄清湖大樓購置，均係同仁基於維護公司利益所進行交易安排，所有交易收益自始悉數均在中國信託金融控股公司體系內，亦已匯回中國信託金控，業經公司委請律師、會計師進行內部查核屬實，本案相關同仁並未違背職務，相關同仁並未獲得任何利益，公司更未受有損害，法院容有誤會，公司支持同仁繼續循司法救濟途徑，以證明清白。

台北地方法院今就本案宣判，辜仲諒被判有期徒刑7年8月，前財務長張明田判刑8年、前中信銀副總林祥曦判刑9年6月，前中信銀證券投顧董事李聲凱則判9年4月，4人並即日起限制出境出海8個月，全案仍可上訴。

該案源於早年特偵組偵辦的「紅火案」，檢方認為辜仲諒為插旗兆豐金控，於2005年指示中信銀以高於市價1億元的價格，向清美國際購買澄清湖大樓，另涉及處理多筆不良債權案。雖高院2018年曾將部分案件退回地檢署，檢方重啟調查後再度起訴辜仲諒等人。

中國信託金控表示，將持續配合法律程序，並全力維護公司聲譽及員工清譽，確保事實還原、司法公正。

中信金控。圖／聯合報系資料照
中信金控。圖／聯合報系資料照

中信銀 中國信託金融控股

延伸閱讀

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

NONO被控7性犯罪「一件判2年6月其餘無罪」 受害者之一挺病體喊「上訴」

高球／中國信託女子公開賽15日開打 中信高爾夫之星誓言留下后冠

踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區

相關新聞

辜仲諒澄清湖購地案判刑 中信金稱「未損失」：支持同仁司法救濟

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉澄清湖大樓購地案，法院一審今依違反證交法等罪判辜有期徒刑7年8月；中國信託金融控股公司今...

中信金聲明：澄清湖購地案交易合法 支持同仁上訴證清白

針對台北地方法院13日宣判中國信託金融控股公司董事長辜仲諒涉及「澄清湖大樓購地案」判刑7年8月一事，中國信託金控發布聲明...

新北警辦案A走毒品、現金 收賄助毒販調包遭求重刑

新北市刑警大隊前偵查佐陳葵豪，去年偵辦毒販黃有德時，趁機A走海洛因10克及現金40萬，又收賄20萬以自己尿液和冰糖，調包...

欠稅9年屢催不繳...他遭查扣生財工具 急繳清12萬贖車

新竹市某工程行陳姓負責人長期滯欠使用牌照稅、高速公路通行費及罰鍰等共228筆，累積金額12萬餘元，因屢催不繳遭強制執行。...

情侶冒名誣告169案...害378人濫訴纏身 法院重判男友14年

台南市陳姓情侶檔為報復與他們有債務或糾紛的人，竟涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次，甚至偽造不...

竹聯幫跨境虛擬幣詐欺案 竹檢起訴吳姓首腦等22人

新竹地檢署破獲跨境虛擬幣詐欺集團，有竹聯幫背景的吳男組織集團，透過泰達幣（USDT）進行虛假交易與金流移轉掩蓋犯罪事實。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。