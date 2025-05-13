中信金聲明：澄清湖購地案交易合法 支持同仁上訴證清白
針對台北地方法院13日宣判中國信託金融控股公司董事長辜仲諒涉及「澄清湖大樓購地案」判刑7年8月一事，中國信託金控發布聲明強調，相關不良債權標售及大樓購置交易，均係同仁基於維護公司利益所為，所有交易收益始終保留在集團體系內，並已完整匯回金控，經由律師與會計師內部查核確認屬實，並無任何個人圖利或造成公司損害情事。
聲明如下：
相關不良債權標售及澄清湖大樓購置，均係同仁基於維護公司利益所進行交易安排，所有交易收益自始悉數均在中國信託金融控股公司體系內，亦已匯回中國信託金控，業經公司委請律師、會計師進行內部查核屬實，本案相關同仁並未違背職務，相關同仁並未獲得任何利益，公司更未受有損害，法院容有誤會，公司支持同仁繼續循司法救濟途徑，以證明清白。
台北地方法院今就本案宣判，辜仲諒被判有期徒刑7年8月，前財務長張明田判刑8年、前中信銀副總林祥曦判刑9年6月，前中信銀證券投顧董事李聲凱則判9年4月，4人並即日起限制出境出海8個月，全案仍可上訴。
該案源於早年特偵組偵辦的「紅火案」，檢方認為辜仲諒為插旗兆豐金控，於2005年指示中信銀以高於市價1億元的價格，向清美國際購買澄清湖大樓，另涉及處理多筆不良債權案。雖高院2018年曾將部分案件退回地檢署，檢方重啟調查後再度起訴辜仲諒等人。
中國信託金控表示，將持續配合法律程序，並全力維護公司聲譽及員工清譽，確保事實還原、司法公正。
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